Христианам! Третья печать снята Откровение Апокалипсис Иоанна Богослова

Третья конница топчет Святую Землю. Османская империя. В эти времена происходит промышленная революция, вот почему зерно становится дефицитом, а производство елея и вина ("неповреждающихся" продуктов) ставится на поток. Третья Церковь стойко переживает эти времена, и христиан этой эпохи на небесах ждёт не просто пшеница или ячмень, а "сокровенная манна" Начало https://youtu.be/FW0Q5zasRNQ Продолжение https://youtu.be/-M_1Ab_tUPo

