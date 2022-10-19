Христианам! Третья печать снята Откровение Апокалипсис Иоанна Богослова

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Третья конница топчет Святую Землю. Османская империя. В эти времена происходит промышленная революция, вот почему зерно становится дефицитом, а производство елея и вина ("неповреждающихся" продуктов) ставится на поток. Третья Церковь стойко переживает эти времена, и христиан этой эпохи на небесах ждёт не просто пшеница или ячмень, а "сокровенная манна"
Начало https://youtu.be/FW0Q5zasRNQ Продолжение https://youtu.be/-M_1Ab_tUPo