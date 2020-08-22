© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Guvernul Orban atacă la CCR legea infracțiunilor sexuale 🔴 Peter Costea LIVE
Follow
0
Download MP3
Share
Report
0 view • August 22, 2020
Transmis live pe 15 august 2020
Detalii și comentarii pe: https://www.facebook.com/PeterCosteaEuroparlamentar/videos/650883965526993
#PeterCostea #LIVE #AliantaRenastereaNationala
𝗗𝗶𝗻 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗲𝗰𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘁𝗮𝘁𝗲:
✔️ Alegerile locale din România: oamenii de caracter care candidează
✔️ Guvernul Orban atacă constituționalitatea legii infracțiunilor sexuale la Curtea Constituțională: ce putem citi printre rânduri?
✔️ Declinul conservatorismului în România și Europa: există un drum înapoi?
✔️ Știri relevante din România și din lume
✔️ Apariții editoriale relevante
📲 Trimiteți întrebările dvs. aici: m.me/PeterCosteaEuroparlamentar
URMĂREȘTE-NE ȘI AICI:
Facebook: https://www.facebook.com/AliantaRenas...
Instagram: https://www.instagram.com/AliantaRena...
Twitter: https://twitter.com/ARN_2020
Detalii și comentarii pe: https://www.facebook.com/PeterCosteaEuroparlamentar/videos/650883965526993
#PeterCostea #LIVE #AliantaRenastereaNationala
𝗗𝗶𝗻 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗲𝗰𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘁𝗮𝘁𝗲:
✔️ Alegerile locale din România: oamenii de caracter care candidează
✔️ Guvernul Orban atacă constituționalitatea legii infracțiunilor sexuale la Curtea Constituțională: ce putem citi printre rânduri?
✔️ Declinul conservatorismului în România și Europa: există un drum înapoi?
✔️ Știri relevante din România și din lume
✔️ Apariții editoriale relevante
📲 Trimiteți întrebările dvs. aici: m.me/PeterCosteaEuroparlamentar
URMĂREȘTE-NE ȘI AICI:
Facebook: https://www.facebook.com/AliantaRenas...
Instagram: https://www.instagram.com/AliantaRena...
Twitter: https://twitter.com/ARN_2020
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.