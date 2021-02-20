¿Pandemia real o premeditado genocidio? Apoyo a Bolivia

La industria farmacéutica y sistema medico tradicional, ¿realmente están al servicio de sus pacientes o dichos pacientes en realidad están al servicio y explotación de tal servicio médico y laboratorios farmacéuticos?

¿Por qué el Dióxido de Cloro como tratamiento terapéutico para combatir enfermedades en general y en particular estos síndromes covid 19 es tan resistido, difamado y atacado?

Por parte de los médicos y el sistema médico tradicional, ¿por qué sufren igual persecución, censura e incluso amenazas aquellos médicos, científicos, autoridades, instituciones, políticos y medios de comunicación que apoyan y difunden dicha substancia?

A raíz de ser censurado semanas atrás el original de este video, se publica ahora esta versión ampliada. En la misma se agregan testimonios de médicos, científicos, eminencias y referentes sociales apoyando al pueblo boliviano en su iniciativa y esfuerzo para terminar de legalizar la utilización, investigación y realización de ensayos clínicos del dióxido de cloro para el tratamiento de esta pandemia en los restantes departamentos de Bolivia. Ante las censuras, presiones, ataques y amenazas que se aplican contra la verdad y la difusión del dióxido de cloro, la gran pregunta que todos nos debemos estar realizando es si ¿esta pandemia es una pandemia real o, por el contrario, es un premeditado y encubierto genocidio mundial?



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