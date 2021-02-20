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¿Pandemia real o premeditado genocidio? Apoyo a Bolivia
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La industria farmacéutica y sistema medico tradicional, ¿realmente están al servicio de sus pacientes o dichos pacientes en realidad están al servicio y explotación de tal servicio médico y laboratorios farmacéuticos?
¿Por qué el Dióxido de Cloro como tratamiento terapéutico para combatir enfermedades en general y en particular estos síndromes covid 19 es tan resistido, difamado y atacado?
Por parte de los médicos y el sistema médico tradicional, ¿por qué sufren igual persecución, censura e incluso amenazas aquellos médicos, científicos, autoridades, instituciones, políticos y medios de comunicación que apoyan y difunden dicha substancia?
A raíz de ser censurado semanas atrás el original de este video, se publica ahora esta versión ampliada. En la misma se agregan testimonios de médicos, científicos, eminencias y referentes sociales apoyando al pueblo boliviano en su iniciativa y esfuerzo para terminar de legalizar la utilización, investigación y realización de ensayos clínicos del dióxido de cloro para el tratamiento de esta pandemia en los restantes departamentos de Bolivia. Ante las censuras, presiones, ataques y amenazas que se aplican contra la verdad y la difusión del dióxido de cloro, la gran pregunta que todos nos debemos estar realizando es si ¿esta pandemia es una pandemia real o, por el contrario, es un premeditado y encubierto genocidio mundial?
Ver en este mismo Canal contenidos referidos al mismo tema:
. Sres Presidentes dejen de hacerse los boludos ante esta pandemia (versión 21 min)
. Documental Recargado: Sres. Presidentes ...
. ¿Vacunas “anti” covid de la muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (versión ampliada)
. ¿Es Tóxico? (Parodia a la supuesta toxicidad del Dióxido de Cloro)
. La verdad del Dióxido de Cloro - Ensayos clínicos CDS definitivos, formulación de AEMEMI
. Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”
. Replica a una medica pseudo cientifica y algo mas – versión estilizada para gente sensible –
. Covid 19, plandemia, cuarentenas y pseudo vacunas transgenicas experimentales. Violacion a los derechos del paciente
. Latinoamerica y Europa unidas contra la agenda de exterminio global y contra esta manipulada pandemia
. Derechos, Acuerdos, Pactos, Tratados, Leyes y Apoyo Internacional a las Naciones, Medicos y Gobernantes que luchan contra los Planes Globalistas de Exterminio
. Audio: Planes globalistas de exterminio y agendas de las elites supranacionales. Plandemia La mafia de la industria medica y farnaceutica
. Audio: Planes globalistas y agendas de las elites supranacionales. Aborto Derechos y leyes
. El derecho al aborto
. Solo es un Coagulo de Sangre
¿Por qué el Dióxido de Cloro como tratamiento terapéutico para combatir enfermedades en general y en particular estos síndromes covid 19 es tan resistido, difamado y atacado?
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A raíz de ser censurado semanas atrás el original de este video, se publica ahora esta versión ampliada. En la misma se agregan testimonios de médicos, científicos, eminencias y referentes sociales apoyando al pueblo boliviano en su iniciativa y esfuerzo para terminar de legalizar la utilización, investigación y realización de ensayos clínicos del dióxido de cloro para el tratamiento de esta pandemia en los restantes departamentos de Bolivia. Ante las censuras, presiones, ataques y amenazas que se aplican contra la verdad y la difusión del dióxido de cloro, la gran pregunta que todos nos debemos estar realizando es si ¿esta pandemia es una pandemia real o, por el contrario, es un premeditado y encubierto genocidio mundial?
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