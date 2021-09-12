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Dr Astrid Stuckelberger "Cette pandémie est un FAKE"
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34 views • September 12, 2021
"Cette pandémie est un FAKE"
Astrid Stuckelberger est scientifique, chercheuse et enseignante à la Faculté de médecine de l'Université de Genève et de Lausanne.
Experte internationale dans différents domaines liés à la santé et à la santé publique.
Astrid Stuckelberger est scientifique, chercheuse et enseignante à la Faculté de médecine de l'Université de Genève et de Lausanne.
Experte internationale dans différents domaines liés à la santé et à la santé publique.
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