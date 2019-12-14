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The ALEX JONES Show SPECIAL SATURDAY 12/07/19 NEWSWARS INFOWARS
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13 views • December 14, 2019
Alex had a surprise show last Saturday.
JUST SOME OF THE TOPICS ON THIS SPECIAL SATURDAY TRANSMISSION FROM AUSTIN TEXAS AND INFOWARS.COM:
LUNATIC FEMINISTS CALL FOR CASTRATION FOR ALL MEN
HAS DRUDGE SOLD HIS SITE AND LEFT THE BIZ?
TRUMP FUMES AT WORLD BANK AFTER IT GREENLIGHTS NEW $1 BILLION+ LOAN PROGRAM FOR CHINA
N.C. GOP CANDIDATE SLAMS CONSERVATISM INC, CALLS FOR IMMIGRATION MORATORIUM
GET READY FOR AN ECONOMIC WAKE-UP CALL THIS HOLIDAY SEASON
SIX SAUDIS ARRESTED FOR QUESTIONING AFTER PENSACOLA SHOOTING – THREE WERE FILMING ATTACK
SECOND JEFFREY EPSTEIN VICTIM CLAIMS SHE HAD SEX WITH PRINCE ANDREW
HILLARY CLINTON: TRUMP INCITED MASS SHOOTINGS AT SYNAGOGUES, CHURCHES AND WALMART…
DONALD TRUMP BACKS DOWN ON PLAN TO DESIGNATE MEXICAN CARTELS TERRORISTS
‘EVERY DAY HEROES’: ICE COMPLETED A RECORD-BREAKING YEAR OF CRIMINAL ARRESTS
JOBS GROWTH SOARS IN NOVEMBER AS PAYROLLS SURGE BY 266,000
SHOCK TREND: POLICE DETAINING PEOPLE OVER SOCIAL MEDIA POSTS WORLDWIDE
THE HOWARD STERN SHOW EDITS OUT HILLARY CLINTON’S COUGHING FIT
WATCH: LIBERAL COLLEGE STUDENT GOES WILD, THREATENS TO KILL BLACK CONSERVATIVE
VIDEO: LEFT-WINGER ADMITS DEMOGRAPHICS ARE DESTINY
DOJ TARGETS N.Y. LAW GREEN-LIGHTING DRIVER’S LICENSES FOR ILLEGALS
CHRISTIAN STATUE STOLEN FROM SWEDISH CHURCH, CUT INTO PIECES
VIRGINIA SHERIFF VOWS TO DEPUTIZE THOUSANDS OF PRO-GUN CITIZENS IF STATE PASSES GUN RESTRICTIONS
VIDEO: UPS DRIVER, INNOCENT BYSTANDER FATALLY SHOT AFTER POLICE OPEN FIRE AMID RUSH HOUR TRAFFIC
REP. MATT GAETZ: PENSACOLA SHOOTING WAS AN “ACT OF TERRORISM”
WATCH: STUDENTS WANT ‘FREE’ TUITION FOR ILLEGALS – BUT WON’T DONATE THEIR OWN MONEY
DHS SCRAPS PLANNED MANDATORY FACIAL SCANS FOR AMERICAN TRAVELERS
BANANA DUCT-TAPED TO A WALL “ART INSTALLATION” SELLS FOR $120,000
BLOOMBERG UNVEILS EXTREME GUN CONTROL PLAN
EPSTEIN WAS A MOSSAD AGENT USED TO BLACKMAIL AMERICAN POLITICIANS, SAYS FORMER ISRAELI SPY
JONATHAN TURLEY CALLS FOR CIVILITY IN IMPEACHMENT HEARING — GETS THREATS INSTEAD
ANTI-WHITE BIDEN ADVISER CLAIMS HE DIDN’T CALL VOTER “FAT”
PELOSI: “CIVILIZATION ITSELF IS AT STAKE” IF TRUMP WINS RE-ELECTION
WHITE MAN STEALS MIC FROM A BLACK BUTTIGIEG SUPPORTER AS BLACK LIVES MATTER PROTESTERS INTERRUPT MEETING
IS THE IMPEACHMENT EFFORT SIMPLY A POLITICAL PLOY TO WIN VOTES FOR DEMOCRATS IN 2020?
POOP AND FARTS! YOU WON’T BELIEVE WHAT AMERICANS ARE BUYING FOR THEIR CHILDREN THIS HOLIDAY SEASON
JUST SOME OF THE TOPICS ON THIS SPECIAL SATURDAY TRANSMISSION FROM AUSTIN TEXAS AND INFOWARS.COM:
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HAS DRUDGE SOLD HIS SITE AND LEFT THE BIZ?
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GET READY FOR AN ECONOMIC WAKE-UP CALL THIS HOLIDAY SEASON
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REP. MATT GAETZ: PENSACOLA SHOOTING WAS AN “ACT OF TERRORISM”
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IS THE IMPEACHMENT EFFORT SIMPLY A POLITICAL PLOY TO WIN VOTES FOR DEMOCRATS IN 2020?
POOP AND FARTS! YOU WON’T BELIEVE WHAT AMERICANS ARE BUYING FOR THEIR CHILDREN THIS HOLIDAY SEASON
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