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The ALEX JONES Show SPECIAL SATURDAY 12/07/19 NEWSWARS INFOWARS
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13 views • December 14, 2019
Alex had a surprise show last Saturday.

JUST SOME OF THE TOPICS ON THIS SPECIAL SATURDAY TRANSMISSION FROM AUSTIN TEXAS AND INFOWARS.COM:

LUNATIC FEMINISTS CALL FOR CASTRATION FOR ALL MEN

HAS DRUDGE SOLD HIS SITE AND LEFT THE BIZ?

TRUMP FUMES AT WORLD BANK AFTER IT GREENLIGHTS NEW $1 BILLION+ LOAN PROGRAM FOR CHINA

N.C. GOP CANDIDATE SLAMS CONSERVATISM INC, CALLS FOR IMMIGRATION MORATORIUM

GET READY FOR AN ECONOMIC WAKE-UP CALL THIS HOLIDAY SEASON

SIX SAUDIS ARRESTED FOR QUESTIONING AFTER PENSACOLA SHOOTING – THREE WERE FILMING ATTACK

SECOND JEFFREY EPSTEIN VICTIM CLAIMS SHE HAD SEX WITH PRINCE ANDREW

HILLARY CLINTON: TRUMP INCITED MASS SHOOTINGS AT SYNAGOGUES, CHURCHES AND WALMART…

DONALD TRUMP BACKS DOWN ON PLAN TO DESIGNATE MEXICAN CARTELS TERRORISTS

‘EVERY DAY HEROES’: ICE COMPLETED A RECORD-BREAKING YEAR OF CRIMINAL ARRESTS

JOBS GROWTH SOARS IN NOVEMBER AS PAYROLLS SURGE BY 266,000

SHOCK TREND: POLICE DETAINING PEOPLE OVER SOCIAL MEDIA POSTS WORLDWIDE

THE HOWARD STERN SHOW EDITS OUT HILLARY CLINTON’S COUGHING FIT

WATCH: LIBERAL COLLEGE STUDENT GOES WILD, THREATENS TO KILL BLACK CONSERVATIVE

VIDEO: LEFT-WINGER ADMITS DEMOGRAPHICS ARE DESTINY

DOJ TARGETS N.Y. LAW GREEN-LIGHTING DRIVER’S LICENSES FOR ILLEGALS

CHRISTIAN STATUE STOLEN FROM SWEDISH CHURCH, CUT INTO PIECES

VIRGINIA SHERIFF VOWS TO DEPUTIZE THOUSANDS OF PRO-GUN CITIZENS IF STATE PASSES GUN RESTRICTIONS

VIDEO: UPS DRIVER, INNOCENT BYSTANDER FATALLY SHOT AFTER POLICE OPEN FIRE AMID RUSH HOUR TRAFFIC

REP. MATT GAETZ: PENSACOLA SHOOTING WAS AN “ACT OF TERRORISM”

WATCH: STUDENTS WANT ‘FREE’ TUITION FOR ILLEGALS – BUT WON’T DONATE THEIR OWN MONEY

DHS SCRAPS PLANNED MANDATORY FACIAL SCANS FOR AMERICAN TRAVELERS

BANANA DUCT-TAPED TO A WALL “ART INSTALLATION” SELLS FOR $120,000

BLOOMBERG UNVEILS EXTREME GUN CONTROL PLAN

EPSTEIN WAS A MOSSAD AGENT USED TO BLACKMAIL AMERICAN POLITICIANS, SAYS FORMER ISRAELI SPY

JONATHAN TURLEY CALLS FOR CIVILITY IN IMPEACHMENT HEARING — GETS THREATS INSTEAD

ANTI-WHITE BIDEN ADVISER CLAIMS HE DIDN’T CALL VOTER “FAT”

PELOSI: “CIVILIZATION ITSELF IS AT STAKE” IF TRUMP WINS RE-ELECTION

WHITE MAN STEALS MIC FROM A BLACK BUTTIGIEG SUPPORTER AS BLACK LIVES MATTER PROTESTERS INTERRUPT MEETING

IS THE IMPEACHMENT EFFORT SIMPLY A POLITICAL PLOY TO WIN VOTES FOR DEMOCRATS IN 2020?

POOP AND FARTS! YOU WON’T BELIEVE WHAT AMERICANS ARE BUYING FOR THEIR CHILDREN THIS HOLIDAY SEASON
Keywords
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