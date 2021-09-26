A AGENDA EM CURSO - Expondo a Farsa Global - parte 2

Pelo que se está vendo atualmente, em todos os países a curva de vacinação é seguida pela curva de mortes, e as novas variantes surgem como resultado da própria vacinação, e de acordo com as últimas pesquisas, as pessoas vacinadas contra a Covid-19 se tornam superpropagadoras ao expelir a proteína Spike e, com ela, podem infectar os não vacinados. Além disso, também já se sabe que a proteína spike da vacina não é segura como diziam, mas pode se transladar desde o local da injeção e se depositar em órgãos e tecidos de todo o corpo, causando problemas cardiovasculares e cognitivos.



E como explicar uma série de eventos estranhos em relação à vacina contra a covid, como o fato de ímãs ficarem grudados no local da injeção, ou de pessoas vacinadas se tornarem receptoras de bluetooth? Será que a vacina contra a covid transforma o organismo em uma antena 5G? E quanto ao conteúdo de nanotubos parasitários presentes nas máscaras, que são ativados pelo calor e a umidade, além de outros poluentes nocivos, por que estão lá?



Há evidências de que essa injeção contenha nanopartículas metálicas de hidrogel magnético, ou biossensores que podem atingir o cérebro e registrar a atividade mental a fim de transferi-la para um computador ou para a rede, e isso está sendo realizado pela empresa Profusa do Vale do Silício, financiada pela DARPA e pela Fundação Gates, e especialistas médicos de renome concordam com o fato de que se trata de armas biológicas autorreplicantes.



Será que com este experimento de transgênese nas vacinas contra a Covid se busca controlar o ser humano e transformar as pessoas em nós da Smart Grid ou rede elétrica inteligente? E embora seja difícil de aceitar, a verdade é que tudo isso faz parte da agenda de despovoamento global...



Será por isso que cada vez mais policiais, militares, fuzileiros navais e outras forças da ordem estão se rebelando contra as medidas da falsa pandemia e rejeitando em massa as vacinas prejudiciais?