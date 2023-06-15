www.scabelum.com

Luis de Miguel entrevista a Rogelio López y Vanesa. Ella es miembro de la iglesia cristiana ‘Resplandor de Dios’ y lidera una Campaña de alfabetización en Alcalá de Henares habiendo ya creado un maravilloso centro educativo con la tecnología que aplica Rogelio de Applied Scolastics. Entre otras cosas, da respuesta a como el aprender a aprender puede ser una herramienta en la iglesia para ser más espiritual en un mundo que impera lo material

Entrevistamos a Koldo Salazar López.Estudió Derecho en el Centro Universitario de Estudios Superiores de Algeciras. En 2013 comenzó su carrera en MBC Times y desde ese momento se ha dedicado a disfrutar de su pasión y a desarrollarse como escritor y analista de geopolítica en Oriente Medio y África.

