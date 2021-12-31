© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl. Problematyka globalnego ocieplenia.
Follow
2
Share
Report
9249 views • December 31, 2021
W tej starej audycji z 2012 roku poruszana jest problematyka globalnego ocieplenia i formułowanych wokół niej polityk i długofalowych planów anglo-amerykańskiego establishmentu.
Więcej w artykułach:
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/pierwsza_globalna,p1131426441
http://www.prisonplanet.pl/polityka/zalozyciel_klubu,p2094735403
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/audycja_wiadomosci,p498542858?sid=905
http://www.prisonplanet.pl/kultura/do_2050_klub_rzymski,p2134118861
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/spotkanie_klubu_rzymskiego,p1056263817
http://www.prisonplanet.pl/polityka/klub_rzymski_naszedl,p1094640136
http://www.prisonplanet.pl/kultura/papiez_realizuje_cele,p397123746
http://www.prisonplanet.pl/kultura/pielgrzymki_na_cop21_i,p872345710
http://www.prisonplanet.pl/polityka/onz_wzywa_by_w_odpowiedzi,p618274101
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/mit_topnienia_arktyki,p1128685989
http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/quotnaukowcyquot_zadaja,p1895631468
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/koniec_globalnego,p150519601
http://www.prisonplanet.pl/polityka/wielka_globalna_transformacja,p1604015479
Więcej w artykułach:
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/pierwsza_globalna,p1131426441
http://www.prisonplanet.pl/polityka/zalozyciel_klubu,p2094735403
http://www.prisonplanet.pl/multimedia/audycja_wiadomosci,p498542858?sid=905
http://www.prisonplanet.pl/kultura/do_2050_klub_rzymski,p2134118861
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/spotkanie_klubu_rzymskiego,p1056263817
http://www.prisonplanet.pl/polityka/klub_rzymski_naszedl,p1094640136
http://www.prisonplanet.pl/kultura/papiez_realizuje_cele,p397123746
http://www.prisonplanet.pl/kultura/pielgrzymki_na_cop21_i,p872345710
http://www.prisonplanet.pl/polityka/onz_wzywa_by_w_odpowiedzi,p618274101
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/mit_topnienia_arktyki,p1128685989
http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/quotnaukowcyquot_zadaja,p1895631468
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/koniec_globalnego,p150519601
http://www.prisonplanet.pl/polityka/wielka_globalna_transformacja,p1604015479
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.