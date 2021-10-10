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Οἱ ἐπιστήμονες θά συζητήσουν ὅλα τά κρίσιμα ἐρωτήματα πού ταλανίζουν σήμερα τούς Ἕλληνες 9-10-2021
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532 views • October 10, 2021
Ἀποκαλυπτική ζωντανή συνέντευξη μέ τούς διακεκριμένους Ἕλληνες ἐπιστήμονες
-Κωνσταντῖνο Πουλᾶ
-Ἀνδρέα Ράλλη
-Μαριάνα Εὐαγγέλου
-Ἀλέξανδρο Βασσαρά
–Ἀθανάσιο Καλογερίδη
-Παναγιώτη Παπαγιαννάκη
-Προσφέρει ἀληθινή προστασία το παρόν ἐμβόλιο τοῦ Κορωνοϊοῦ;
-Ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές θεραπεῖες γιά τόν Κορωνοϊό;
-Αὐξήθηκαν καί αὐξάνονται οἱ θάνατοι ὑγειῶν ἀνθρώπων λόγῳ τῶν ἐμβολίων;
-Ἄν οἱ ἐμβολιασμένοι κολλοῦν νοσοῦν καί μεταδίδουν τόν κορωνοϊό γιατί διώκονται οἱ ὑγειονομικοί;
-Γιατί καταργεῖται τό Σύνταγμα;
-Γιατί οἱ μή ἐμβολιασμένοι ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι;
-Κωνσταντῖνο Πουλᾶ
-Ἀνδρέα Ράλλη
-Μαριάνα Εὐαγγέλου
-Ἀλέξανδρο Βασσαρά
–Ἀθανάσιο Καλογερίδη
-Παναγιώτη Παπαγιαννάκη
-Προσφέρει ἀληθινή προστασία το παρόν ἐμβόλιο τοῦ Κορωνοϊοῦ;
-Ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές θεραπεῖες γιά τόν Κορωνοϊό;
-Αὐξήθηκαν καί αὐξάνονται οἱ θάνατοι ὑγειῶν ἀνθρώπων λόγῳ τῶν ἐμβολίων;
-Ἄν οἱ ἐμβολιασμένοι κολλοῦν νοσοῦν καί μεταδίδουν τόν κορωνοϊό γιατί διώκονται οἱ ὑγειονομικοί;
-Γιατί καταργεῖται τό Σύνταγμα;
-Γιατί οἱ μή ἐμβολιασμένοι ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι;
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