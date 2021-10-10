Οἱ ἐπιστήμονες θά συζητήσουν ὅλα τά κρίσιμα ἐρωτήματα πού ταλανίζουν σήμερα τούς Ἕλληνες 9-10-2021

Ἀποκαλυπτική ζωντανή συνέντευξη μέ τούς διακεκριμένους Ἕλληνες ἐπιστήμονες





-Κωνσταντῖνο Πουλᾶ

-Ἀνδρέα Ράλλη

-Μαριάνα Εὐαγγέλου

-Ἀλέξανδρο Βασσαρά

–Ἀθανάσιο Καλογερίδη

-Παναγιώτη Παπαγιαννάκη



-Προσφέρει ἀληθινή προστασία το παρόν ἐμβόλιο τοῦ Κορωνοϊοῦ;

-Ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές θεραπεῖες γιά τόν Κορωνοϊό;

-Αὐξήθηκαν καί αὐξάνονται οἱ θάνατοι ὑγειῶν ἀνθρώπων λόγῳ τῶν ἐμβολίων;

-Ἄν οἱ ἐμβολιασμένοι κολλοῦν νοσοῦν καί μεταδίδουν τόν κορωνοϊό γιατί διώκονται οἱ ὑγειονομικοί;

-Γιατί καταργεῖται τό Σύνταγμα;

-Γιατί οἱ μή ἐμβολιασμένοι ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι;