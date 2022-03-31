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The Lourdes & Chris Show
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10 views • March 31, 2022
The Lourdes & Chris Show is about how to stay healthy. Things you may have in your home that can boost your immune system. This show will have amazing guests who will share helpful information that could change your life.
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DISCLAIMER: WE ARE NOT MEDICAL DOCTORS. WE DO NOT OFFER MEDICAL ADVICE OR DIAGNOSIS. TO SEEK MEDICAL CONSULTATION AND DIAGNOSIS, YOU NEED TO SEE A LICENSED MEDICAL DOCTOR. ALL AND ANY ADVICE OR INFORMATION PROVIDED BY US AND ANY OF ITS AFFILIATES ARE PROVIDED PURELY FOR INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL PURPOSES. BY BEING ON THIS SITE, YOU AGREE THAT ANY INFORMATION PRODUCT OR SERVICES PROVIDED BY THIS SITE, LOURDES COLON & CHRIS LAVOY, OR ANY OF ITS AFFILIATES IS NOT LIABLE FOR ANY OR ALL MISUSE, ABUSE, OR LOSS INCURRED BY THE USER. THE USER UNDERSTANDS THAT YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY AND ALL OUTCOMES EXPERIENCED BY THE USE OF THE INFORMATION, PRODUCTS, OR SERVICES PROVIDED BY THIS SITE, LOURDES COLON, CHRIS LAVOY, OR ITS AFFILIATES.
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