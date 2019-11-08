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Socializmas, kapitalizmas ir laisva rinka 2019 02 11
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895 views • November 08, 2019
Šį kartą ponu E prisistatantis Anonimas panoro pakalbėti apie socializmą, kapitalizmą ir laisvą rinką. Bet pirmiausia sukritikavo savo komentatorius dėl pernelyg fanatiško požiūrio į jo anksčiau išsakytas mintis apie alkoholį (kad valstybei reikia monopolizuoti alkoholio pramonę). papildydamas mintį, jis pareiškė, kad reikia visi6kai legalizuoti ir prostituciją bei šaunamuosius ginklus. Taip šie nusikatėlių struktūroms priklausantys verslai esą duotų naudos valstybei.
Socializmas kaip santvarka, pasak pono E buvo bandomas įvesti dar nuo Babilono karaliaus Nimrodo laikų. Jo esmė - visuomenėe sukurtų gėrybių dirbtinis perskirstymas, kuris istoriškai visados baigdavosi visišku krachu.
Vieninelė nat0ūraliai susiklosčiusi visuomeninių- gamybinių-nuosavybės santykių forma, pasak pašnekovo, yra kapitalizmas. O produktyvi ir konkurencinga gamyba jame įmanoma tik esant laisvai rinkai. Vienintelė valstybės funkcija turėtų būti kontroliuojanti, kad rinkos nemonopolizuotų stambusis kapitalas. Profsąjungos - nereikalingos, socialinių ir bedarbių pašalpų sistema iškreipia natūralius, produktyvius visuomenės narių santykius ir augina parazitų sluoksnius.
Savo esme dabartinė Lietuvos sistema yra neoliberaliai socialistinė ir ateities neturi.
Socializmas kaip santvarka, pasak pono E buvo bandomas įvesti dar nuo Babilono karaliaus Nimrodo laikų. Jo esmė - visuomenėe sukurtų gėrybių dirbtinis perskirstymas, kuris istoriškai visados baigdavosi visišku krachu.
Vieninelė nat0ūraliai susiklosčiusi visuomeninių- gamybinių-nuosavybės santykių forma, pasak pašnekovo, yra kapitalizmas. O produktyvi ir konkurencinga gamyba jame įmanoma tik esant laisvai rinkai. Vienintelė valstybės funkcija turėtų būti kontroliuojanti, kad rinkos nemonopolizuotų stambusis kapitalas. Profsąjungos - nereikalingos, socialinių ir bedarbių pašalpų sistema iškreipia natūralius, produktyvius visuomenės narių santykius ir augina parazitų sluoksnius.
Savo esme dabartinė Lietuvos sistema yra neoliberaliai socialistinė ir ateities neturi.
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