Video 3/12 - Livelli di Immunità Vaccinale, Il Vaccino DTaP

Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin



Le domande in questa sezione si concentrano soprattutto sui livelli di immunità, sui guadagni dei produttori di vaccini e sul vaccino DTaP (Difterite, Tetano e Pertosse) per bambini e adulti.



00:09:18 Associazioni non divulgate con gli sviluppatori di vaccini Sanofi, Merck, Glaxo, Pfizer

00:15:16 Associazioni non divulgate con gli sviluppatori di vaccini: Dynavax, VBI, MyMetics, Dynavax, Inovio Biomedical Corp, ecc

00:16:06 Richiesta di aggiornamento del curriculum del dott. Plotkin per rivelare tutte le connessioni con le quattro grandi aziende farmaceutiche

00:25:08 Mancanza di efficacia del vaccino anti-pertosse.

00:38:38 I profitti del produttore di vaccini per il 2017 sono stati di circa 30 miliardi ndi dollari.

00:39:55 Conflitto di interessi dei produttori di vaccini.