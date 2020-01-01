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Video 3/12 - Livelli di Immunità Vaccinale, Il Vaccino DTaP
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Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin
Le domande in questa sezione si concentrano soprattutto sui livelli di immunità, sui guadagni dei produttori di vaccini e sul vaccino DTaP (Difterite, Tetano e Pertosse) per bambini e adulti.
00:09:18 Associazioni non divulgate con gli sviluppatori di vaccini Sanofi, Merck, Glaxo, Pfizer
00:15:16 Associazioni non divulgate con gli sviluppatori di vaccini: Dynavax, VBI, MyMetics, Dynavax, Inovio Biomedical Corp, ecc
00:16:06 Richiesta di aggiornamento del curriculum del dott. Plotkin per rivelare tutte le connessioni con le quattro grandi aziende farmaceutiche
00:25:08 Mancanza di efficacia del vaccino anti-pertosse.
00:38:38 I profitti del produttore di vaccini per il 2017 sono stati di circa 30 miliardi ndi dollari.
00:39:55 Conflitto di interessi dei produttori di vaccini.
Le domande in questa sezione si concentrano soprattutto sui livelli di immunità, sui guadagni dei produttori di vaccini e sul vaccino DTaP (Difterite, Tetano e Pertosse) per bambini e adulti.
00:09:18 Associazioni non divulgate con gli sviluppatori di vaccini Sanofi, Merck, Glaxo, Pfizer
00:15:16 Associazioni non divulgate con gli sviluppatori di vaccini: Dynavax, VBI, MyMetics, Dynavax, Inovio Biomedical Corp, ecc
00:16:06 Richiesta di aggiornamento del curriculum del dott. Plotkin per rivelare tutte le connessioni con le quattro grandi aziende farmaceutiche
00:25:08 Mancanza di efficacia del vaccino anti-pertosse.
00:38:38 I profitti del produttore di vaccini per il 2017 sono stati di circa 30 miliardi ndi dollari.
00:39:55 Conflitto di interessi dei produttori di vaccini.
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