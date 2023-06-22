«Για εμάς ο αγώνας υπέρ πατρίδος, θρησκείας και οικογένειας είναι ο υπέρτατος αγώνας» _ Χ.Κατσιβαρδάς, «Σπαρτιάτες»

Ο Χάρης Κατσιβαρδάς, υποψήφιος βουλευτής του κόμματος των «Σπαρτιατών» στον Βόρειο Τομέα (Β1) μιλά στην έκτακτη εκπομπή του Black Monday στην τηλεόραση του PRONEWS για το διακύβευμα των εκλογών της 25ης Ιουνίου, καταγγέλλοντας ότι «Σε μια επόμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα φτάσουν μέχρι και στην αφαίρεση του Σταυρού από τον σημαία, αν δεν υπάρξει ισχυρό εθνικό κίνημα μέσα στην Βουλή».



Επίσης μιλώντας στο Τάσο Γκουριώτη για το τι πρεσβεύουν οι «Σπαρτιάτες», οι οποίοι έχουν λάβει την πολιτική υποστήριξη του Η.Κασιδιάρη, ο Χάρης Κατσιβαρδάς αναφέρει στην συνέντευξή του ότι:

«Για μας το Πατρις-Θρησκεία-Οικογένεια δεν είναι ένα απλό σύνθημα.

Θα θεσπίσουμε στην Ελλάδα αυτό που η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τ.Μελόνι εξήγγειλε στην Ιταλία: Ετήσια εκδήλωση-διαδήλωση υπέρ της Οικογένειας.

Εκεί που κάποιοι στέλνουν εκπροσώπους στο gay pride, εμείς θα δημιουργήσουμε, για να το πω αγγλιστί, το “family pride”.

https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/provocateur/synenteyksi-ekprosopou-typou-spartiaton-xari-katsivarda-tha-ftasoun-mexri-kai-stin-afairesi-tou-stayrou-apo-ton-simaia/

