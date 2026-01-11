© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Джозеф Памиес беседует с Доктором Хосе Луисом Кабоули. Трансплантации. Испанская речь с субтитрами на русском языке.
Фрагмент видео беседы Жозефа Памиеса с доктором Хосе Луисом Кабоули,
состоявшейся в пятницу, 20 июня 2025 года, в штаб-квартире Сладкая революция в Балагере. Вопросы, заданные Франсеском Колетом о трансплантациях, на которые отвечают оба докладчика.
Продолжительность: 8 минут 33 секунды. Язык: кастильская речь (испанская речь) с русскими субтитрами.
Ссылка на полное видео беседы на кастильском (на испанском) языке на канале
Сладкая революция в Балагере:
https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/
Ссылка на полное видео беседы на кастильском (на испанском) языке в профиле «YouTube»:
https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ
Перевод на русский язык: Виктория Слатина.