Puntos destacados de la entrevista con Michael Yon por Mike Adams – Parte 1

Mike Adams analizó el panorama geopolítico, destacando el plan de invasión de Estados Unidos durante la administración Biden, encabezado por Alejandro Mayorkas, con el objetivo de asegurar mayorías demócratas mediante la manipulación del voto. Adams criticó los intentos de la administración Trump de combatir el fraude electoral y defendió la eliminación del voto electrónico y por correo. Subrayó la importancia de la identificación de votantes y de una inmigración legal. También habló sobre los cambios demográficos globales, especialmente en Europa Occidental y Japón, y la competencia estratégica entre China y Estados Unidos en materia de desarrollo de infraestructura y control de recursos. Concluyó advirtiendo sobre la posibilidad de hambrunas globales debido a la inestabilidad económica y la competencia por los recursos.

