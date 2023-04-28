Οι εκλογές ως πρόδρομος μίας νέας καταστροφής.

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος, αναφέρεται στην κατάργηση του Δικαίου και στην διαρκή επιθυμία του Έλληνα να υπερψηφίζει τον δυνάστη του. Η Ανάσταση του έθνους θα έρθει παρά μόνο με εθνικισμό και ανατροπή του Κοινοβουλίου. Ένα καθεστώς βασισμένο στην ύβρη που διαπράχθηκε στην Κύπρο, και μέσω του οποίου οι εχθροί της πατρίδος ενεργούν θεληματικός και αυτοβούλως για την καταστροφή της.

