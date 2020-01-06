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ΒΑΒΥΛΩΝΑ: Η ΠΟΡΝΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ YOUTUBE https://youtu.be/n4kjr_jIoQ0 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ DAILYMOTION https://dai.ly/x7pwqxd
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19 views • January 06, 2020
ΒΑΒΥΛΩΝΑ: Η ΠΟΡΝΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ YOUTUBE https://youtu.be/n4kjr_jIoQ0 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝTΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ DAILYMOTION https://dai.ly/x7pwqxd
ΒΑΒΥΛΩΝΑ - Η ΠΟΡΝΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΠΑΠΑΡΟΚΑΔΕΣ
Στίχοι:
Κραυγή μεγάλη ακούστηκε απ' την Ανατολή
και σάλπισμα πως έπεσε η Βαβυλώνα
τα γεγονότα μαρτυρούν πως ήρθαν οι καιροί
και πως βαδίζουμε στο τέλος του αιώνα
Στα γόνατα προσμένουνε τον τύραννο να 'ρθει
που ανύπαρκτες υπόσχεται στον κόσμο ελπίδες
στην εξουσία της απάτης κάνε υπομονή
τα μάτια σου θα δουν όσα ποτέ δεν είδες
ΒΑΒΥΛΩΝ, το λαμπερό σου στέμμα
ΒΑΒΥΛΩΝ, φαντάζει μα είναι ψέμα
ΒΑΒΥΛΩΝ, η άβυσσος σε πνίγει, ΒΑΒΥΛΩΝ
Οράματα φανέρωσε ο πιο αγαπητός
αλήθειες που τρομάζουνε κι αποκαλύψεις
βασανιστήριο στις ψυχές που αρνήθηκαν το φως
στ' ατέλειωτο σκοτάδι με ενοχές και τύψεις
Kακά μαντάτα φέρνει το βιβλίο της ζωής
σ' αυτούς που ο φθόνος ξεχειλίζει από το στόμα
πικρά θα κλαίνε οι έμποροι κι οι άρχοντες της γης
γιατί όσα κι αν θησαύρισαν τα τρώει το χώμα
Απ' τις νεφέλες τ' ουρανού σημείο θα φανεί
και τα παιδιά Σου καρτερούν την ώρα εκείνη
που αδικημένοι, ανήμποροι, φτωχοί και ταπεινοί
από τα χέρια Σου θα βρουν δικαιοσύνη
Χρόνια και χρόνια αδέσποτη ταξίδευες να βρεις
καρδιά μου πώς θα λυτρωθείς από τα πάθη
κι απ' την αθάνατη πηγή σαν έσκυψες να πιεις
καημούς και πόνους γιάτρεψες με την αγάπη.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 2019 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ https://youtu.be/n4kjr_jIoQ0 ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ; ΤΩΡΑ ΜΗΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ; ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ YOUTUBE ΕΝΩ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ; http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΤΟ YOUTUBE ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ-ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ.
Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ...
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)
ΒΑΒΥΛΩΝΑ - Η ΠΟΡΝΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΠΑΠΑΡΟΚΑΔΕΣ
Στίχοι:
Κραυγή μεγάλη ακούστηκε απ' την Ανατολή
και σάλπισμα πως έπεσε η Βαβυλώνα
τα γεγονότα μαρτυρούν πως ήρθαν οι καιροί
και πως βαδίζουμε στο τέλος του αιώνα
Στα γόνατα προσμένουνε τον τύραννο να 'ρθει
που ανύπαρκτες υπόσχεται στον κόσμο ελπίδες
στην εξουσία της απάτης κάνε υπομονή
τα μάτια σου θα δουν όσα ποτέ δεν είδες
ΒΑΒΥΛΩΝ, το λαμπερό σου στέμμα
ΒΑΒΥΛΩΝ, φαντάζει μα είναι ψέμα
ΒΑΒΥΛΩΝ, η άβυσσος σε πνίγει, ΒΑΒΥΛΩΝ
Οράματα φανέρωσε ο πιο αγαπητός
αλήθειες που τρομάζουνε κι αποκαλύψεις
βασανιστήριο στις ψυχές που αρνήθηκαν το φως
στ' ατέλειωτο σκοτάδι με ενοχές και τύψεις
Kακά μαντάτα φέρνει το βιβλίο της ζωής
σ' αυτούς που ο φθόνος ξεχειλίζει από το στόμα
πικρά θα κλαίνε οι έμποροι κι οι άρχοντες της γης
γιατί όσα κι αν θησαύρισαν τα τρώει το χώμα
Απ' τις νεφέλες τ' ουρανού σημείο θα φανεί
και τα παιδιά Σου καρτερούν την ώρα εκείνη
που αδικημένοι, ανήμποροι, φτωχοί και ταπεινοί
από τα χέρια Σου θα βρουν δικαιοσύνη
Χρόνια και χρόνια αδέσποτη ταξίδευες να βρεις
καρδιά μου πώς θα λυτρωθείς από τα πάθη
κι απ' την αθάνατη πηγή σαν έσκυψες να πιεις
καημούς και πόνους γιάτρεψες με την αγάπη.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 2019 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ https://youtu.be/n4kjr_jIoQ0 ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ; ΤΩΡΑ ΜΗΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ; ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ YOUTUBE ΕΝΩ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ; http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΤΟ YOUTUBE ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ-ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ.
Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ...
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)
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