ΒΑΒΥΛΩΝΑ: Η ΠΟΡΝΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ YOUTUBE https://youtu.be/n4kjr_jIoQ0 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ DAILYMOTION https://dai.ly/x7pwqxd

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

19 views • January 06, 2020





ΒΑΒΥΛΩΝΑ - Η ΠΟΡΝΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΠΑΠΑΡΟΚΑΔΕΣ

Στίχοι:

Κραυγή μεγάλη ακούστηκε απ' την Ανατολή

και σάλπισμα πως έπεσε η Βαβυλώνα

τα γεγονότα μαρτυρούν πως ήρθαν οι καιροί

και πως βαδίζουμε στο τέλος του αιώνα



Στα γόνατα προσμένουνε τον τύραννο να 'ρθει

που ανύπαρκτες υπόσχεται στον κόσμο ελπίδες

στην εξουσία της απάτης κάνε υπομονή

τα μάτια σου θα δουν όσα ποτέ δεν είδες



ΒΑΒΥΛΩΝ, το λαμπερό σου στέμμα

ΒΑΒΥΛΩΝ, φαντάζει μα είναι ψέμα

ΒΑΒΥΛΩΝ, η άβυσσος σε πνίγει, ΒΑΒΥΛΩΝ



Οράματα φανέρωσε ο πιο αγαπητός

αλήθειες που τρομάζουνε κι αποκαλύψεις

βασανιστήριο στις ψυχές που αρνήθηκαν το φως

στ' ατέλειωτο σκοτάδι με ενοχές και τύψεις



Kακά μαντάτα φέρνει το βιβλίο της ζωής

σ' αυτούς που ο φθόνος ξεχειλίζει από το στόμα

πικρά θα κλαίνε οι έμποροι κι οι άρχοντες της γης

γιατί όσα κι αν θησαύρισαν τα τρώει το χώμα



Απ' τις νεφέλες τ' ουρανού σημείο θα φανεί

και τα παιδιά Σου καρτερούν την ώρα εκείνη

που αδικημένοι, ανήμποροι, φτωχοί και ταπεινοί

από τα χέρια Σου θα βρουν δικαιοσύνη



Χρόνια και χρόνια αδέσποτη ταξίδευες να βρεις

καρδιά μου πώς θα λυτρωθείς από τα πάθη

κι απ' την αθάνατη πηγή σαν έσκυψες να πιεις

καημούς και πόνους γιάτρεψες με την αγάπη.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 2019 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ



ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΤΟ YOUTUBE ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ-ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ.



Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ...



ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού

(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη ΒΑΒΥΛΩΝΑ: Η ΠΟΡΝΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ YOUTUBE https://youtu.be/n4kjr_jIoQ0 ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝTΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ DAILYMOTION https://dai.ly/x7pwqxd ΒΑΒΥΛΩΝΑ - Η ΠΟΡΝΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝΕΛΕΥΘΕΡΟΙ - ΠΑΠΑΡΟΚΑΔΕΣΣτίχοι:Κραυγή μεγάλη ακούστηκε απ' την Ανατολήκαι σάλπισμα πως έπεσε η Βαβυλώνατα γεγονότα μαρτυρούν πως ήρθαν οι καιροίκαι πως βαδίζουμε στο τέλος του αιώναΣτα γόνατα προσμένουνε τον τύραννο να 'ρθειπου ανύπαρκτες υπόσχεται στον κόσμο ελπίδεςστην εξουσία της απάτης κάνε υπομονήτα μάτια σου θα δουν όσα ποτέ δεν είδεςΒΑΒΥΛΩΝ, το λαμπερό σου στέμμαΒΑΒΥΛΩΝ, φαντάζει μα είναι ψέμαΒΑΒΥΛΩΝ, η άβυσσος σε πνίγει, ΒΑΒΥΛΩΝΟράματα φανέρωσε ο πιο αγαπητόςαλήθειες που τρομάζουνε κι αποκαλύψειςβασανιστήριο στις ψυχές που αρνήθηκαν το φωςστ' ατέλειωτο σκοτάδι με ενοχές και τύψειςKακά μαντάτα φέρνει το βιβλίο της ζωήςσ' αυτούς που ο φθόνος ξεχειλίζει από το στόμαπικρά θα κλαίνε οι έμποροι κι οι άρχοντες της γηςγιατί όσα κι αν θησαύρισαν τα τρώει το χώμαΑπ' τις νεφέλες τ' ουρανού σημείο θα φανείκαι τα παιδιά Σου καρτερούν την ώρα εκείνηπου αδικημένοι, ανήμποροι, φτωχοί και ταπεινοίαπό τα χέρια Σου θα βρουν δικαιοσύνηΧρόνια και χρόνια αδέσποτη ταξίδευες να βρειςκαρδιά μου πώς θα λυτρωθείς από τα πάθηκι απ' την αθάνατη πηγή σαν έσκυψες να πιειςκαημούς και πόνους γιάτρεψες με την αγάπη.ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 2019 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ https://youtu.be/n4kjr_jIoQ0 ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ; ΤΩΡΑ ΜΗΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ; ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ YOUTUBE ΕΝΩ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ; http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΤΟ YOUTUBE ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ-ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ.Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ...ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο) Keywords christreligiongreeceorthodoxyhellas

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