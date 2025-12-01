Josep Pàmies dialòga amb lo Doctor José Luis Cabouli. Las transplantacions. Votz en castelhan amb de sostítols en occitan.





Extrach video de la conferéncia de Josep Pàmies amb lo Doctor José Luis Cabouli, del divendres 20 de junh de 2025, a la sedença de Doça Revolucion a Balaguer. Questions pausadas per Francesc Colet sus las transplantacions, a las qualas los dos intervenents respondon.





Durada: 8 minutas e 33 segondas. Lenga: Votz en castelhan amb de sostítols en occitan.





Ligam cap a la video complèta de la conferéncia en castelhan sus la Cadena de Doça Revolucion a Balaguer:





https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/





Ligam cap a la video complèta de la conferéncia en castelhan sul perfil «YouTube»:





https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ





Traduccion en lenga occitana: Jordi Ràfols.



