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Undertaker Speaks Out! It applies for Life and Death! (Danish subs) [20.09.2021]
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21 views • October 01, 2021
Original title: Bedemand Taler Ud! Det Gælder Liv Og Død! Danske Undertekster
- Del Med Alle Hurtigst Muligt!
"Til Journalister: Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, I SPILLER MED!"
https://www.bitchute.com/video/Ds1VjYDQiSpP/
HAR DU FORSTÅET ALVOREN?
Omkring BØRN og UNGE lyt her: Karen Kingston, BioTech Analyst Warns: "Do NOT Allow Them to Inject Your Children"
https://www.bitchute.com/video/HNxdEb9yLGBJ/
Se satiren "Den Danske Regering fyret i går nat!"
https://www.bitchute.com/video/vmikdgRVRJxU/
og satiren "Mette mor har bestemt sig for kollektivt selvmord"
https://www.bitchute.com/video/2HrQLcs27gxC/
Se dokumentaren "De Grønne Monstre"
https://www.bitchute.com/video/O3BBoYoTETGi/
Hvis du ved noget, så er det nu, du skal komme ud af busken.
Tro ikke, at din hyggelige verden vil bestå ret meget længere, blot fordi du spiller med.
"Kom og hjælp mig: Kæmp for de ÆLDRE på plejehjem, inden de får 'dødssprøjten'!
(VIGTIGT: Se links)" https://www.bitchute.com/video/ZeztXABW8j5h/
"COVID-LØGNEN kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra COVID-LØGNENS politiske, økonomiske og militære konsekvenser.
Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke meningsforskelle, for sandheden er COVID-LØGNENS dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden STATENS største fjende."
(citat udsat for COVID-bioterrorisme) Nazi propaganda minister Joseph Goebbels i tiden 1933-1945.
”Frygt manipuleres af talrige organisationer med interesse i at skabe frygt, men som foregiver at ville fjerne den.
Frygten arbejder i en indbringende økonomi af stærke interessegrupper, der er afhængige af, at vi forbliver skræmte.
Gejstlige, POLITIKERE, MEDIER, LÆGER og PSYKOLOGER er alle afhængige af vores frygt.”
(Joanna Bourke, engelsk historiker fra bogen ”Fear – a cultural history”)
"Bare se på os. Alting er bagvendt; alting vender på hovedet.
LÆGER NEDBRYDER SUNDHED,
advokater afliver retfærdighed,
universiteter destruerer lærdom,
REGERINGER DRÆBER FRIHED,
DE STØRRE MEDIER TILINTETGØR INFORMATION,
og religioner ødelægger spiritualitet."
(Michael Ellner, forfatter)
"Lad hverken de medicinske autoriteter eller politikerne vildlede dig. Tag vare på fakta og træf dine egne beslutninger om, hvordan du kan leve et godt liv og arbejde for en bedre verden."
(Linus Pauling, dobbelt Nobelprismodtager)
"Mennesker vil komme til at elske deres undertrykkelse, forgude de teknologier der ødelægger deres evne til at tænke."
(Aldous Huxley)
Creatrix13
2736 subscribers
https://www.bitchute.com/video/ZfKBl9YEpTbW/
https://www.bitchute.com/channel/creatrix13/
https://www.bitchute.com/channel/43gXvstGraUq/#channel-about
- Del Med Alle Hurtigst Muligt!
"Til Journalister: Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, I SPILLER MED!"
https://www.bitchute.com/video/Ds1VjYDQiSpP/
HAR DU FORSTÅET ALVOREN?
Omkring BØRN og UNGE lyt her: Karen Kingston, BioTech Analyst Warns: "Do NOT Allow Them to Inject Your Children"
https://www.bitchute.com/video/HNxdEb9yLGBJ/
Se satiren "Den Danske Regering fyret i går nat!"
https://www.bitchute.com/video/vmikdgRVRJxU/
og satiren "Mette mor har bestemt sig for kollektivt selvmord"
https://www.bitchute.com/video/2HrQLcs27gxC/
Se dokumentaren "De Grønne Monstre"
https://www.bitchute.com/video/O3BBoYoTETGi/
Hvis du ved noget, så er det nu, du skal komme ud af busken.
Tro ikke, at din hyggelige verden vil bestå ret meget længere, blot fordi du spiller med.
"Kom og hjælp mig: Kæmp for de ÆLDRE på plejehjem, inden de får 'dødssprøjten'!
(VIGTIGT: Se links)" https://www.bitchute.com/video/ZeztXABW8j5h/
"COVID-LØGNEN kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra COVID-LØGNENS politiske, økonomiske og militære konsekvenser.
Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke meningsforskelle, for sandheden er COVID-LØGNENS dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden STATENS største fjende."
(citat udsat for COVID-bioterrorisme) Nazi propaganda minister Joseph Goebbels i tiden 1933-1945.
”Frygt manipuleres af talrige organisationer med interesse i at skabe frygt, men som foregiver at ville fjerne den.
Frygten arbejder i en indbringende økonomi af stærke interessegrupper, der er afhængige af, at vi forbliver skræmte.
Gejstlige, POLITIKERE, MEDIER, LÆGER og PSYKOLOGER er alle afhængige af vores frygt.”
(Joanna Bourke, engelsk historiker fra bogen ”Fear – a cultural history”)
"Bare se på os. Alting er bagvendt; alting vender på hovedet.
LÆGER NEDBRYDER SUNDHED,
advokater afliver retfærdighed,
universiteter destruerer lærdom,
REGERINGER DRÆBER FRIHED,
DE STØRRE MEDIER TILINTETGØR INFORMATION,
og religioner ødelægger spiritualitet."
(Michael Ellner, forfatter)
"Lad hverken de medicinske autoriteter eller politikerne vildlede dig. Tag vare på fakta og træf dine egne beslutninger om, hvordan du kan leve et godt liv og arbejde for en bedre verden."
(Linus Pauling, dobbelt Nobelprismodtager)
"Mennesker vil komme til at elske deres undertrykkelse, forgude de teknologier der ødelægger deres evne til at tænke."
(Aldous Huxley)
Creatrix13
2736 subscribers
https://www.bitchute.com/video/ZfKBl9YEpTbW/
https://www.bitchute.com/channel/creatrix13/
https://www.bitchute.com/channel/43gXvstGraUq/#channel-about
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