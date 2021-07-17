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Nessun aereo ha colpito il Pentagono Generale Albert Stubblebine
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Video Rimosso da Youtube per incitamento all’odio
Dal canale NuoVisoCom https://youtu.be/OpEMi0l2P6Y
INDICE ALFABETICO https://www.tinelli.eu/indice.html
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2° canale Youtube http://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli http://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta e/o nel complesso un movimento di verità
✔NOTA SUPPLEMENTARE
I video, o le traduzioni dei video, sono semplicemente la mia opinione personale.
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist dell’altro canale di Dino Tinelli aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare dei fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato è religione.
✔ Tutti i commenti vengono trattenuti fino ad approvazione da parte dei moderatori o del detentore del canale.
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