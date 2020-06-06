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Bas Les Masques ! Et Hommage aux gens de l'Ombre !
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12 views • June 06, 2020
Source: Silvano Trotta
https://www.youtube.com/watch?v=ksua0C4rbdc
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/cosa-sta-succedendo-davvero-virus-1867430.html
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-quels-sont-les-comptes-twitter-super-propagateurs-de-fausses-informations-en-france_3982961.html
https://www.medias-presse.info/le-confinement-est-veritablement-lescroquerie-sanitaire-du-xxie-siecle/120953/
https://twitter.com/pensezbibi/status/1268663357894209536?s=21
https://twitter.com/jeanyvescapo/status/1268821832226017281?s=21
https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/le-textile-francais-se-retrouve-avec-des-millions-de-masques-sur-les-bras-1208494
https://www.youtube.com/watch?v=1CZzdSzUZLE
https://qactusinformateur.wordpress.com/2020/06/04/q-infos-hillary-clinton-a-perdu-en-appel-devant-le-tribunal-le-2-juin-et-devra-temoigner-plus-tard-dans-lannee/
https://www.huffingtonpost.fr/2016/12/07/faut-il-porter-un-masque-pour-se-proteger-des-particules-fines_a_21622402/
https://www.sudouest.fr/2016/09/20/les-masques-antipollution-est-ce-vraiment-efficace-2507228-4696.php
http://www.lavigiemarocaine.com/2020/04/deja-26-enfants-morts-loms-suspend-le.html
https://exoportail.com/linde-finance-le-cartel-des-vaccins-accuse-de-38-millions-de-deces-prematures-dans-le-monde/
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-les-dirigeants-africains-viennent-dapprouver-le-vaccin-mondial-de-bill-gates-300-millions-denfants-seront-vaccines/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/etat-d-urgence-sanitaire-les-deputes-etudieront-le-17-juin-un-projet-de-loi-pour-le-prolonger_3992387.html
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-le-gouvernement-va-creer-une-commission-independante-pour-evaluer-la-gestion-de-la-crise-1927531.html
http://pryskaducoeurjoly.com/actu/2611/la-derive-totalitaire-du-systeme-sanitaire/
https://www.youtube.com/watch?v=ksua0C4rbdc
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/cosa-sta-succedendo-davvero-virus-1867430.html
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-quels-sont-les-comptes-twitter-super-propagateurs-de-fausses-informations-en-france_3982961.html
https://www.medias-presse.info/le-confinement-est-veritablement-lescroquerie-sanitaire-du-xxie-siecle/120953/
https://twitter.com/pensezbibi/status/1268663357894209536?s=21
https://twitter.com/jeanyvescapo/status/1268821832226017281?s=21
https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/le-textile-francais-se-retrouve-avec-des-millions-de-masques-sur-les-bras-1208494
https://www.youtube.com/watch?v=1CZzdSzUZLE
https://qactusinformateur.wordpress.com/2020/06/04/q-infos-hillary-clinton-a-perdu-en-appel-devant-le-tribunal-le-2-juin-et-devra-temoigner-plus-tard-dans-lannee/
https://www.huffingtonpost.fr/2016/12/07/faut-il-porter-un-masque-pour-se-proteger-des-particules-fines_a_21622402/
https://www.sudouest.fr/2016/09/20/les-masques-antipollution-est-ce-vraiment-efficace-2507228-4696.php
http://www.lavigiemarocaine.com/2020/04/deja-26-enfants-morts-loms-suspend-le.html
https://exoportail.com/linde-finance-le-cartel-des-vaccins-accuse-de-38-millions-de-deces-prematures-dans-le-monde/
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-les-dirigeants-africains-viennent-dapprouver-le-vaccin-mondial-de-bill-gates-300-millions-denfants-seront-vaccines/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/etat-d-urgence-sanitaire-les-deputes-etudieront-le-17-juin-un-projet-de-loi-pour-le-prolonger_3992387.html
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-le-gouvernement-va-creer-une-commission-independante-pour-evaluer-la-gestion-de-la-crise-1927531.html
http://pryskaducoeurjoly.com/actu/2611/la-derive-totalitaire-du-systeme-sanitaire/
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