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Песня "Искусство"
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2 views • November 17, 2020
Песня "Искусство"
Посвящается поэтам и композиторам, умеющим пускать
героические сопли лишь о давно прошедших событиях.
Что такое искусство?
Лишь показные чувства.
Стихи отвратны,
Если не приватны.
Они лишь тщета,
Маета,
Пустота:
Тщета усилий,
Смыслов маета,
Ярлык бессилья,
Ритмов пустота.
Одни лишь сопли на пути
Таких исканий.
Труднее к краю подойти
Иных познаний.
То не стихи, и не экстаз,
А пик и... пропасть.
Никто не даст туда наказ,
Не выдаст пропуск.
То адский огонь,
Где сгораешь живьем,
И страшная вонь
И ночью, и днём:
Труп прежнего мира
Хорош лишь в кино.
Умрёт даже лира -
Здесь самое дно,
Где всё лишь тщета,
Маета,
Пустота:
Тщета усилий,
Смыслов маета.
Потом бессилье,
Ужас, пустота.
Где всё ерунда: поэт — не поэт,
Художник, писатель или же нет.
Где всем плевать уже много лет,
На разум и честь, и на тот след,
След, что оставим
Пером по воде.
Уж лучше добавим
Бензина в огне,
Огне, что дотла
Сожжет лживый мир -
Исчадие зла,
Дебилов кумир.
Лишь это не лживо,
И не обида глупца,
А логический вывод,
Когда идешь до конца
В познании ада,
Что с давних времен
Вместо райского сада
Здесь воплощен,
Где всё лишь тщета,
Маета,
Пустота:
Тщета усилий,
Смыслов маета.
Потом бессилье,
Ужас, пустота.
Где всё это искусство,
Когда фашизм во дворе?!
Лежат все без чувства,
Каждый в теплой норе.
Они оттуда выходят
Оды лишь петь.
Они не сумасброды,
Чтоб умереть
За правое дело,
За память дедов,
Которые смело
Громили врагов
В том аду, где тщета,
Маета,
Пустота:
Тщета усилий,
Смыслов маета.
Потом бессилье,
Ужас, пустота.
Посвящается поэтам и композиторам, умеющим пускать
героические сопли лишь о давно прошедших событиях.
Что такое искусство?
Лишь показные чувства.
Стихи отвратны,
Если не приватны.
Они лишь тщета,
Маета,
Пустота:
Тщета усилий,
Смыслов маета,
Ярлык бессилья,
Ритмов пустота.
Одни лишь сопли на пути
Таких исканий.
Труднее к краю подойти
Иных познаний.
То не стихи, и не экстаз,
А пик и... пропасть.
Никто не даст туда наказ,
Не выдаст пропуск.
То адский огонь,
Где сгораешь живьем,
И страшная вонь
И ночью, и днём:
Труп прежнего мира
Хорош лишь в кино.
Умрёт даже лира -
Здесь самое дно,
Где всё лишь тщета,
Маета,
Пустота:
Тщета усилий,
Смыслов маета.
Потом бессилье,
Ужас, пустота.
Где всё ерунда: поэт — не поэт,
Художник, писатель или же нет.
Где всем плевать уже много лет,
На разум и честь, и на тот след,
След, что оставим
Пером по воде.
Уж лучше добавим
Бензина в огне,
Огне, что дотла
Сожжет лживый мир -
Исчадие зла,
Дебилов кумир.
Лишь это не лживо,
И не обида глупца,
А логический вывод,
Когда идешь до конца
В познании ада,
Что с давних времен
Вместо райского сада
Здесь воплощен,
Где всё лишь тщета,
Маета,
Пустота:
Тщета усилий,
Смыслов маета.
Потом бессилье,
Ужас, пустота.
Где всё это искусство,
Когда фашизм во дворе?!
Лежат все без чувства,
Каждый в теплой норе.
Они оттуда выходят
Оды лишь петь.
Они не сумасброды,
Чтоб умереть
За правое дело,
За память дедов,
Которые смело
Громили врагов
В том аду, где тщета,
Маета,
Пустота:
Тщета усилий,
Смыслов маета.
Потом бессилье,
Ужас, пустота.
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