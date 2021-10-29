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29.10.2021. Почему никто ничего не делает? (Выпуск № 224 часть I (1)).
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10208 views • October 29, 2021
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Содержание:
00:41 СРОЧНО! В ПОРТУ ТРИЕСТЕ(ИТАЛИЯ) 5.000 ЛЮДЕЙ СТОЯТ ДО ПОСЛЕДНЕГО!! https://bastyon.com/index?v=3b9f15070c30c6b572449294bdba60daf22efb3e178281423688e2eb474a8031&;video=1&ref=PXgYFdVs5W831WpksVLA5hNtXa7XSqUzLB.
06:50 ИТАЛИЯ! ВЫШЛИ ДАЖЕ ПРОШЕДШИЕ ПРОЦЕДУРУ. https://www.youtube.com/watch?v=fQE2vGQncIY.
18:28 Голос Германии: на врачей и судей начались гонения. https://www.youtube.com/watch?v=cEeDDVjqcTs.
23:38 Жёсткие меры уже на носу. Готовьтесь к удару по животу. https://www.youtube.com/watch?v=bT0X66lHXQc.
33:50 "Отказались вакцинироваться":сотни сотрудников атомного энергокомбината отстранили от работы в Актау. https://www.youtube.com/watch?v=xzxu-zoHt8w.
37:20 ЗАЧЕМ ШОЙГУ НОВЫЕ ГОРОДА. https://www.youtube.com/watch?v=8_GctG_hLtI.
41:30 Локдаун в Петербурге: закроется почти все, кроме продуктовых. Как люди реагируют на эти меры? https://www.youtube.com/watch?v=VKby0IOt6DU.
49:35 Новости Украины: как в Сумах и Киеве реагируют на новые правила пассажирских перевозок. https://www.youtube.com/watch?v=ktA9RX3QsJg.
52:07 Бойкот пропускного режима по QR-кодам в Казани? Пустые ТЦ в столице Татарстана. https://www.youtube.com/watch?v=ki0kBjq4vao.
53:29 Ситуация тяжёлая. Готовимся к отступлению. Уведомление об уголовной ответственности для работодателя. https://www.youtube.com/watch?v=JGBuTKfKZEI.
01:06:34 СТРАННЫЕ СМЕРТИ НАКАНУНЕ ЧУДОВИЩНЫХ СОБЫТИЙ. https://www.youtube.com/watch?v=LqGWFzCAGk4.
Сегодня мы поговорим о ситуации и протестах против вакцинации от ковид-19 в Италии, Германии, Австралии, также обсудим некоторые вопросы, а именно почему у нас используется слегка не такой план. Также увидим, как в разных странах люди выступают против «жижинации». Увидим, как антиковидные меры медленно и поступательно применяют и нас.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:41 СРОЧНО! В ПОРТУ ТРИЕСТЕ(ИТАЛИЯ) 5.000 ЛЮДЕЙ СТОЯТ ДО ПОСЛЕДНЕГО!! https://bastyon.com/index?v=3b9f15070c30c6b572449294bdba60daf22efb3e178281423688e2eb474a8031&;video=1&ref=PXgYFdVs5W831WpksVLA5hNtXa7XSqUzLB.
06:50 ИТАЛИЯ! ВЫШЛИ ДАЖЕ ПРОШЕДШИЕ ПРОЦЕДУРУ. https://www.youtube.com/watch?v=fQE2vGQncIY.
18:28 Голос Германии: на врачей и судей начались гонения. https://www.youtube.com/watch?v=cEeDDVjqcTs.
23:38 Жёсткие меры уже на носу. Готовьтесь к удару по животу. https://www.youtube.com/watch?v=bT0X66lHXQc.
33:50 "Отказались вакцинироваться":сотни сотрудников атомного энергокомбината отстранили от работы в Актау. https://www.youtube.com/watch?v=xzxu-zoHt8w.
37:20 ЗАЧЕМ ШОЙГУ НОВЫЕ ГОРОДА. https://www.youtube.com/watch?v=8_GctG_hLtI.
41:30 Локдаун в Петербурге: закроется почти все, кроме продуктовых. Как люди реагируют на эти меры? https://www.youtube.com/watch?v=VKby0IOt6DU.
49:35 Новости Украины: как в Сумах и Киеве реагируют на новые правила пассажирских перевозок. https://www.youtube.com/watch?v=ktA9RX3QsJg.
52:07 Бойкот пропускного режима по QR-кодам в Казани? Пустые ТЦ в столице Татарстана. https://www.youtube.com/watch?v=ki0kBjq4vao.
53:29 Ситуация тяжёлая. Готовимся к отступлению. Уведомление об уголовной ответственности для работодателя. https://www.youtube.com/watch?v=JGBuTKfKZEI.
01:06:34 СТРАННЫЕ СМЕРТИ НАКАНУНЕ ЧУДОВИЩНЫХ СОБЫТИЙ. https://www.youtube.com/watch?v=LqGWFzCAGk4.
Сегодня мы поговорим о ситуации и протестах против вакцинации от ковид-19 в Италии, Германии, Австралии, также обсудим некоторые вопросы, а именно почему у нас используется слегка не такой план. Также увидим, как в разных странах люди выступают против «жижинации». Увидим, как антиковидные меры медленно и поступательно применяют и нас.
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