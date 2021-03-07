Ο Δρ. Χάμερ αναφέρεται στο αστραπιαίο "κουκούλωμα" της χρεοκοπίας της τράπεζας 'Credit LYONNAIS'

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"..αναλογιστείτε ποιος μπορεί να εξαφανίσει μία είδηση από όλα τα ΜΜΕ, διεθνώς.." Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer (1935 – 2017)
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