© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Globaliści atakują populacje zabójczymi seriami szczepionek.
Follow
0
Share
Report
5632 views • January 25, 2022
W niniejszym skrócie audycji Alex Jones Show omawiane są wyniki sześciomiesięcznych badań dr. Michaela Yeadona (emerytowany dyrektor naukowy Pfizera) i innych badaczy analizujących państwowe i prywatne bazy danych pod kontem śmiertelności. Odkryli oni, że dostarczane przez Pfizera, Modernę i Jenssena (J&J) szczepionki przychodzą w partiach lub seriach. Pierwsza seria zawiera sól fizjologiczną, druga mutujący zastrzyk mRNA a trzecia jest zastrzykiem śmierci. Obywatele są z góry przypisywani do jednej z trzech serii. Wyniki tego trwającego eksperymentu są stale monitorowane przez producentów, świadomie od ponad roku mordujących obywateli całego świata.
Transkrypt: http://www.prisonplanet.pl/polityka/globalisci_atakuja,p1051677132
Transkrypt: http://www.prisonplanet.pl/polityka/globalisci_atakuja,p1051677132
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.