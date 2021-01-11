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Erhvervsjurist Zoomer Ind På Epidemiloven - SE NU!
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0 view • January 11, 2021
I dette interview fortæller Casper om de mest bemærkelsesværdig ting i Epidemiloven (Lov 134) som vil være til høring den 19 januar. Det forrige udkast af Epidemiloven var ordet tvang plastret til, men hvordan ser det ud i dette udkast?
Læse alle Casper’s bemærkninger til Epidemiloven her:
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Se videoen omkring C o r o n a testen:
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Se videoen omkring V a c c i n e n:
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Læse alle Casper’s bemærkninger til Epidemiloven her:
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Se videoen omkring C o r o n a testen:
╰ http://www.martinmdiversen.dk/solid-e...
Se videoen omkring V a c c i n e n:
╰ http://www.martinmdiversen.dk/dette-v...
Download det seneste udkast af Epidemiloven:
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