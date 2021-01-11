Erhvervsjurist Zoomer Ind På Epidemiloven - SE NU!

I dette interview fortæller Casper om de mest bemærkelsesværdig ting i Epidemiloven (Lov 134) som vil være til høring den 19 januar. Det forrige udkast af Epidemiloven var ordet tvang plastret til, men hvordan ser det ud i dette udkast?Læse alle Casper’s bemærkninger til Epidemiloven her:Støt Mig:Se videoen omkring C o r o n a testen:Se videoen omkring V a c c i n e n:Download det seneste udkast af Epidemiloven:Rens dit drikke vand med denne vand destillering maskine:Browse sikkert på internette med denne VPN: