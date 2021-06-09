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Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 2 “Covis-19 Plandemien” [28.05.2021]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
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20 views • June 09, 2021
25 maj 2021 Josef Hanji
Husk at det er på fredag, at jeg for første gang offentligt, løfter sløret for noget af den lyrik jeg går og skriver. Jeg kan afsløre, at jeg i søndags færdiggjorde en MC Einer-inspireret rap, jeg har kaldt Det Forbudte Rim, som jeg også fyrer af på fredag.

Det ser ud som om at vejret holder, så kig ud forbi til en hyggelig aften i Kbh. NV på fredag, hvor vi søger for lækker mad, kritisk information/underholdning og godt selskab - https://fb.me/e/3N1DCwIly
--
FREDAG DEN 28. MAJ 2021 KL. 17.00 - 20.00
Kritisk lyrik af Josef Hanji
Smedetoftens Deli & Take away
https://fb.me/e/3N1DCwIly

Hej alle..
I 14 år har jeg aktiveret og oplyst om alle mulige tabuiserede emner. Det er i gennem tiden blevet til hundredvis af skrevne artikler, der havde til formål at højne befolknings bevidsthed. Gennem tiden har jeg også fået skrevet et par håndfulde kritiske rim, på både dansk og engelsk.

Under det seneste år med Covid 19 lockdown, er jeg blevet yderligere inspireret og motiveret til at skrive poesi, så nu arbejder jeg frem i mod at have nok materiale til en evt. udgivelse. Men inden vi når så langt, vil jeg gerne prøve mine digte af i offentligheden, og derfor inviterer jeg nu til mit første solo-event, hvor jeg vil læse noget af det op, som jeg allerede har skrevet.

Vi starter op kl. 17, på Smedetoftens Deli og Take Away, og bruger en times tid på at sige hej til hinanden.

Kl. 18 starter jeg oplæsningen, der kommer til at foregå et kvarter af gangen, med en lille pause ind i mellem. Der vil i alt være tre set, de første to på dansk og det sidste på engelsk. Det vil være muligt at købe lækker dansk kokkemad under eventet, køkkenet lukker kl. 20. Alle er velkommen!

Jeg håber du sætter kryds i kalenderen, og kigger forbi til en hyggelig aften i Nordvest.

Hilsen Josef Hanji.

https://www.facebook.com/jhanji
https://www.facebook.com/jhanji/videos/10227007904960488/
https://www.facebook.com/1140533407/videos/10227007904960488/
https://www.facebook.com/Konspirationdk/
https://www.konspiration.nu/
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
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