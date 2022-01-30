Чипирование населения под видом вакцинации. Чипизация в мире. Билл Гейтс

Чипизация населения под видом вакцинации. Какая учесть уготована глобалистами населению? Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Как де-Билл Гейтс решил сократить численность населения планеты под видом будто вакцинации? Ссылка на патент 060606: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&fbclid=IwAR19Drqz1E98QwkMrUm3bfTq2ll2denfK9naWwWKMq9qL3zrReDVErgsYbs Ссылка на сайт альянс 2020: https://id2020.org