© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
Follow
0
Download MP3
Share
Report
27 views • May 06, 2020
Πώς είναι όταν δηλώνεις κάτι που σε ξεμπροστιάζει και στη συνέχεια πας να το "μπαλώσεις" γνωστοποιώντας ακόμα περισσότερα στοιχεία που κάθε άλλο παρά σε τιμούν;
Στοχεύοντας λοιπόν στο "θόλωμα των υδάτων", αποτυγχάνουν να "εμβολιάσουν" το αφήγημα τους με έστω μια δόση ειρμού βάσει τα νέων δεδομένα που προκύπτουν. Με λίγα λόγια η σουρεάλ προσπάθεια χουντοποίησης και τρομοκρατίας καλά κρατεί χωρίς να δείχνουν ότι τους αφορά η έκθεση τους στα μάτια μας. Συμπεριφορά διατεταγμένων δηλαδή.
Χαρδαλιάς: Fake news η απαγόρευση κυκλοφορίας 12 - 6 π.μ.
https://www.news247.gr/koinonia/chardalias-fake-news-i-apagoreysi-kykloforias-12-6-p-m.7635358.html
ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ 15 ΜΑΪΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΩΤΟ) https://www.kontraseolous.gr/%CE%B8%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CE%B9-15-%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B9/
Σκίτσο εξωφύλλου από τον Dranis https://dranisart.wordpress.com/
Για επικοινωνία: [email protected]
Στοχεύοντας λοιπόν στο "θόλωμα των υδάτων", αποτυγχάνουν να "εμβολιάσουν" το αφήγημα τους με έστω μια δόση ειρμού βάσει τα νέων δεδομένα που προκύπτουν. Με λίγα λόγια η σουρεάλ προσπάθεια χουντοποίησης και τρομοκρατίας καλά κρατεί χωρίς να δείχνουν ότι τους αφορά η έκθεση τους στα μάτια μας. Συμπεριφορά διατεταγμένων δηλαδή.
Χαρδαλιάς: Fake news η απαγόρευση κυκλοφορίας 12 - 6 π.μ.
https://www.news247.gr/koinonia/chardalias-fake-news-i-apagoreysi-kykloforias-12-6-p-m.7635358.html
ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ 15 ΜΑΪΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΩΤΟ) https://www.kontraseolous.gr/%CE%B8%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CE%B9-15-%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B9/
Σκίτσο εξωφύλλου από τον Dranis https://dranisart.wordpress.com/
Για επικοινωνία: [email protected]
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.