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[VOSTFR] Le Dr Heiko Schöning arrêté en angleterre "Rendez-vous à Berlin le 10 Octobre 2020
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10 views • June 15, 2021
Dr Heiko Schöning - 27.09.2020 «Alors merci beaucoup, nous allons continuer
et notez bien la date du 10 octobre 2020.
Il y aura des millions de personnes à Berlin.
Ce sera pacifique. La dernière fois que Robert F Kennedy Jr était avec moi
sur la scène et pour tous les fans de football en angleterre, même un champion du monde allemand
était avec moi sur la scène ce jour là, et nous avons dit ce qui se passe,
ce qui est vrai. Donc dans toute l'europe, Berlin invite l'europe,
le 10 Octobre 2020. Merci beaucoup à vous.»
Livre mentionné par le Docteur :
https://silent-majority.co/2020/08/12/corona-false-alarm/
CORRECTION DE TRADUCTION
Merci à
@BIDIBULLE
Il y a 1 heure
Merci pour la vidéo.
Il y a deux erreurs de traduction, est-ce que tu peux encore les corriger ?
A
01:43
, il dit : "Ils m'ont arrêté, m'ont menotté et m'ont emmené. Ils m'ont emmené parce que je vous parlais et vous disais la vérité, la vérité sur ce qui se passe sur le covid19"
Et à
08:47
, il dit : "Maintenant ils accusent un virus, un corona virus, et c'est tout le problème"
Me soutenir :
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
Pour me suivre :
☑️ https://odysee.com/@Miniver
☑️ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver
📧 [email protected]
et notez bien la date du 10 octobre 2020.
Il y aura des millions de personnes à Berlin.
Ce sera pacifique. La dernière fois que Robert F Kennedy Jr était avec moi
sur la scène et pour tous les fans de football en angleterre, même un champion du monde allemand
était avec moi sur la scène ce jour là, et nous avons dit ce qui se passe,
ce qui est vrai. Donc dans toute l'europe, Berlin invite l'europe,
le 10 Octobre 2020. Merci beaucoup à vous.»
Livre mentionné par le Docteur :
https://silent-majority.co/2020/08/12/corona-false-alarm/
CORRECTION DE TRADUCTION
Merci à
@BIDIBULLE
Il y a 1 heure
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Il y a deux erreurs de traduction, est-ce que tu peux encore les corriger ?
A
01:43
, il dit : "Ils m'ont arrêté, m'ont menotté et m'ont emmené. Ils m'ont emmené parce que je vous parlais et vous disais la vérité, la vérité sur ce qui se passe sur le covid19"
Et à
08:47
, il dit : "Maintenant ils accusent un virus, un corona virus, et c'est tout le problème"
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