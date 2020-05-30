© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Pr.Didier Raoult chez David Pujadas : « Vous voulez faire un sondage d'opinion entre Véran et moi pour voir ce que c'est que la crédibilité ? ».
Follow
0
Download MP3
Share
Report
9 views • May 30, 2020
Import 27 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=sGTdorcLFdU
Chaîne YT ziri ziri3006 : https://www.youtube.com/channel/UCvQLlK-G-1YG5WDDWuHxRpw
L'’hydroxychloroquine n’est plus autorisée en France pour traiter le Covid-19
Hydroxychloroquine et Covid-19 : Olivier Véran demande une révision des règles de prescription, l'OMS suspend les essais cliniques
Hydroxychloroquine (Plaquenil) : un vieux médicament au profil toujours très intéressant
Hydroxychloroquine. L’IHU du professeur Raoult continuera « les traitements les plus adaptés »
Pr Didier Raoult :
« On ne peut pas mener une guerre avec des gens consensuels. Le consensus, c’est Pétain. Insupportable »
« N’importe quel gosse de 5 ans est créatif, à partir de 40, on l’est moins. En sciences, les chercheurs doivent garder cette naïveté, cette curiosité »
Didier Raoult : ces politiques qui ne digèrent pas la pilule
"On ne joue pas dans la même pièce de théâtre", et " je vais tenter de vous expliquer, mais ça demande un effort de réflexion"...
« Ce traitement est bête comme chou, c’est pour ça qu’il irrite »
"Trouver un vaccin pour une maladie qui n’est pas immunisante… c’est un défi idiot"
« Des questions demeurent, dont une : pourquoi l’Europe est devenue, avec les Etats-Unis, le foyer majeur de ce virus ? »
Pr Didier Raoult invité exceptionnel de David Pujadas
Chaîne YT ziri ziri3006 : https://www.youtube.com/channel/UCvQLlK-G-1YG5WDDWuHxRpw
L'’hydroxychloroquine n’est plus autorisée en France pour traiter le Covid-19
Hydroxychloroquine et Covid-19 : Olivier Véran demande une révision des règles de prescription, l'OMS suspend les essais cliniques
Hydroxychloroquine (Plaquenil) : un vieux médicament au profil toujours très intéressant
Hydroxychloroquine. L’IHU du professeur Raoult continuera « les traitements les plus adaptés »
Pr Didier Raoult :
« On ne peut pas mener une guerre avec des gens consensuels. Le consensus, c’est Pétain. Insupportable »
« N’importe quel gosse de 5 ans est créatif, à partir de 40, on l’est moins. En sciences, les chercheurs doivent garder cette naïveté, cette curiosité »
Didier Raoult : ces politiques qui ne digèrent pas la pilule
"On ne joue pas dans la même pièce de théâtre", et " je vais tenter de vous expliquer, mais ça demande un effort de réflexion"...
« Ce traitement est bête comme chou, c’est pour ça qu’il irrite »
"Trouver un vaccin pour une maladie qui n’est pas immunisante… c’est un défi idiot"
« Des questions demeurent, dont une : pourquoi l’Europe est devenue, avec les Etats-Unis, le foyer majeur de ce virus ? »
Pr Didier Raoult invité exceptionnel de David Pujadas
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.