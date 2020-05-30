Pr.Didier Raoult chez David Pujadas : « Vous voulez faire un sondage d'opinion entre Véran et moi pour voir ce que c'est que la crédibilité ? ».

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9 views • May 30, 2020



Chaîne YT ziri ziri3006 :



L'’hydroxychloroquine n’est plus autorisée en France pour traiter le Covid-19



Hydroxychloroquine et Covid-19 : Olivier Véran demande une révision des règles de prescription, l'OMS suspend les essais cliniques



Hydroxychloroquine (Plaquenil) : un vieux médicament au profil toujours très intéressant



Hydroxychloroquine. L’IHU du professeur Raoult continuera « les traitements les plus adaptés »



Pr Didier Raoult :



« On ne peut pas mener une guerre avec des gens consensuels. Le consensus, c’est Pétain. Insupportable »



« N’importe quel gosse de 5 ans est créatif, à partir de 40, on l’est moins. En sciences, les chercheurs doivent garder cette naïveté, cette curiosité »



Didier Raoult : ces politiques qui ne digèrent pas la pilule



"On ne joue pas dans la même pièce de théâtre", et " je vais tenter de vous expliquer, mais ça demande un effort de réflexion"...



« Ce traitement est bête comme chou, c’est pour ça qu’il irrite »



"Trouver un vaccin pour une maladie qui n’est pas immunisante… c’est un défi idiot"



« Des questions demeurent, dont une : pourquoi l’Europe est devenue, avec les Etats-Unis, le foyer majeur de ce virus ? »



Pr Didier Raoult invité exceptionnel de David Pujadas Import 27 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=sGTdorcLFdU Chaîne YT ziri ziri3006 : https://www.youtube.com/channel/UCvQLlK-G-1YG5WDDWuHxRpw L'’hydroxychloroquine n’est plus autorisée en France pour traiter le Covid-19Hydroxychloroquine et Covid-19 : Olivier Véran demande une révision des règles de prescription, l'OMS suspend les essais cliniquesHydroxychloroquine (Plaquenil) : un vieux médicament au profil toujours très intéressantHydroxychloroquine. L’IHU du professeur Raoult continuera « les traitements les plus adaptés »Pr Didier Raoult :« On ne peut pas mener une guerre avec des gens consensuels. Le consensus, c’est Pétain. Insupportable »« N’importe quel gosse de 5 ans est créatif, à partir de 40, on l’est moins. En sciences, les chercheurs doivent garder cette naïveté, cette curiosité »Didier Raoult : ces politiques qui ne digèrent pas la pilule"On ne joue pas dans la même pièce de théâtre", et " je vais tenter de vous expliquer, mais ça demande un effort de réflexion"...« Ce traitement est bête comme chou, c’est pour ça qu’il irrite »"Trouver un vaccin pour une maladie qui n’est pas immunisante… c’est un défi idiot"« Des questions demeurent, dont une : pourquoi l’Europe est devenue, avec les Etats-Unis, le foyer majeur de ce virus ? »Pr Didier Raoult invité exceptionnel de David Pujadas Keywords corruptiondesinformationcovid19pr raoultpartialite des medias

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