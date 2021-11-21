Wanhoop heeft een gezicht: wimpertroela Mita dronken in Parijs

Dat moet even slikken zijn geweest toen wimpertroela Mita Overvliet de kijkcijfers zag bij Video in Verzet live in Rotterdam bij de rellen.

In plaats daarvan staat ze verloren en dronken in Parijs, met hooguit 45 views.

Na haar date met wappie HOKS Ruud van Es moest ze weer naar Frankrijk, niet omdat zoals ze zelf zegt moet onderduiken omdat ze wordt bedreigd, maar omdat ze nergens meer terecht kan in Nederland, zelfs niet bij haar lieve vriendje. Dan moet er toch wel een lichtje gaan branden zou je denken. Maar zo werkt het niet bij troelala, de weinige volgers die ze nog heeft probeert ze inmiddels radeloos te overtuigen van haar gelijk. En meer en meer zakken haar views naar een meer dan triest minimum.

Gefrustreerd en radeloos en ook nog beschonken, wimpertroela Mita Overvliet zit op de goede plek, want langzaam maar zeker gaat ze meer en meer lijken op een clochard onder de brug.

Stiekem beseft ze inmiddels dat ze de grip heeft verloren en gooit tijdens een livedinges al haar grieven er nog maar een keer uit.

Wimpertroela Mita Overvliet, een gefrustreerde wappie die altijd en overal iemand anders de schuld van haar ellende geeft. Gefaald in het leven en niet van plan ook maar iets nog van dat leven te maken.

De wanhoop nabij.

Op naar je fantasiehuisje in Kazachstan Mita, wij kijken en lachen nog steeds mee. Beloofd.