Η Πτώση της Κλίκας (sequel) - Ο.Η.Ε και Ατζέντα 21 (5)

Οι 17 Στόχοι της Ατζέντας 2030



Στόχος 1: Να τερματιστεί η φτώχεια σε όλες τις μορφές και παντού.

Στόχος 2: Να τερματιστεί η πείνα, να έχουμε βελτιωμένη διατροφή και να προωθήσουμε την βιώσιμη γεωργία.

Στόχος 3: Να διασφαλίσουμε και να προωθήσουμε την υγιεινή ζωή για όλες τις ηλικίες.

Στόχος 4: Να διασφαλίσουμε τη συμπεριληπτική και δίκαιη εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση για όλους.

Στόχος 5: Να πετύχουμε ισότητα των φύλων και να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Στόχος 6: Να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των απορριμάτων.

Στόχος 7: Να διασφαλίσουμε την οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.

Στόχος 8: Να προωθήσουμε μια διαρκή, συμπεριληπτική και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή δουλειά για όλους.

Στόχος 9: Να χτίσουμε ανθεκτικές υποδομές, να προωθήσουμε μια συμπεριληπτική και βιώσιμη εκβιομηχάνιση και να καλλιεργήσουμε την καινοτομία.

Στόχος 10: Να μειώσουμε την ανισότητα μέσα και ανάμεσα στα κράτη.

Στόχος 11: Ν κάνουμε τις πόλεις και τους ανθρώπινους οικισμούς συμπεριληπτικούς, ασφαλείς, ανθεκτικούς και βιώσιμους.

Στόχος 12: Να διασφαλίσουμε μοτίβα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης.

Στόχος 13: Να λάβουμε επείγουσα δράση για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της.

Στόχος 14: Ν συντηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε βιώσιμα τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τους θαλάσσιους πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος 15: Να προστατεύσουμε, αποκαταστήσουμε και προωθήσουμε τη βιώσιμη χρήση των γήινων οικοσυστημάτων, να διαχειριστούμε βιώσιμα τα δάση, να πολεμήσουμε την ερημοποίηση, να σταματήσουμε και να αντιστρέψουμε την υποβάθμιση της γης και να σταματήσουμε την απώλεια βιοποικιλότητας.

Στόχος 16: Να προωθήσουμε τις ειρηνικές και συμπεριληπτικές κοινωνίες για την βιώσιμη ανάπτυξη, να παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και να χτίσουμε αποτελεσματικά, υπεύθυνα και συμπεριληπτικά ινστιτούτα σε όλα τα επίπεδα.

Στόχος 17: Να ενδυναμώσουμε τα μέσα εφαρμογής και να ανανεώσουμε τις δοεθνεις συμπράξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη.