Αυστραλία: απειλείται με 15 χρόνια φυλακή, για μια ανάρτηση ενάντια στα μέτρα για τον COVID-19

Μαντάτα 83 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

68 views • October 14, 2020



Η πολιτεία Βικτώρια, με πρωτεύουσα τη Μελβούρνη, εφαρμόζει τα σκληρότερα, ίσως, μέτρα περιορισμού και καταστολής, με αφορμή την "πανδημία COVID-19" και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της δυστοπικής κοινωνίας που φέρνει ο πανικός του κορωνοϊού.

Περισσότερες πληροφορίες:



Επισκεφτείτε το μπλογκ Μαντάτα:

τη σελίδα "Μαντάτα" στο facebook:

Ακολουθήστε τα Μαντάτα στο twitter: @mandata10 Τη συνέλαβαν αρχές Σεπτέμβρη, μέσα στο σπίτι της, μπροστά στο μικρό παιδί της, όντας η ίδια έγκυος, για μια ανάρτηση στο Facebook, με την οποία καλούσε τον κόσμο να αντιδράσει στα σκληρά περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στην περιοχή της για την αντιμετώπιση του COVID-19. Για τον λόγο αυτό, κατηγορήθηκε για "υποκίνηση" και τώρα αντιμετωπίζει ποινή έως 15 ετών. Έμεινε ελεύθερη με χρηματική εγγύηση και θα προσαχθεί στο δικαστήριο τον Ιανουάριο.Η πολιτεία Βικτώρια, με πρωτεύουσα τη Μελβούρνη, εφαρμόζει τα σκληρότερα, ίσως, μέτρα περιορισμού και καταστολής, με αφορμή την "πανδημία COVID-19" και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της δυστοπικής κοινωνίας που φέρνει ο πανικός του κορωνοϊού.Περισσότερες πληροφορίες: https://mandataapoekso.blogspot.com/2... Επισκεφτείτε το μπλογκ Μαντάτα: https://mandataapoekso.blogspot.com/ τη σελίδα "Μαντάτα" στο facebook: https://www.facebook.com/mandata.apoekso Ακολουθήστε τα Μαντάτα στο twitter: @mandata10 Keywords pandemicaustralialockdowncovid-19sars-cov-2

Show More