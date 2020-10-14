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Αυστραλία: απειλείται με 15 χρόνια φυλακή, για μια ανάρτηση ενάντια στα μέτρα για τον COVID-19
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68 views • October 14, 2020
Τη συνέλαβαν αρχές Σεπτέμβρη, μέσα στο σπίτι της, μπροστά στο μικρό παιδί της, όντας η ίδια έγκυος, για μια ανάρτηση στο Facebook, με την οποία καλούσε τον κόσμο να αντιδράσει στα σκληρά περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στην περιοχή της για την αντιμετώπιση του COVID-19. Για τον λόγο αυτό, κατηγορήθηκε για "υποκίνηση" και τώρα αντιμετωπίζει ποινή έως 15 ετών. Έμεινε ελεύθερη με χρηματική εγγύηση και θα προσαχθεί στο δικαστήριο τον Ιανουάριο.
Η πολιτεία Βικτώρια, με πρωτεύουσα τη Μελβούρνη, εφαρμόζει τα σκληρότερα, ίσως, μέτρα περιορισμού και καταστολής, με αφορμή την "πανδημία COVID-19" και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της δυστοπικής κοινωνίας που φέρνει ο πανικός του κορωνοϊού.
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Η πολιτεία Βικτώρια, με πρωτεύουσα τη Μελβούρνη, εφαρμόζει τα σκληρότερα, ίσως, μέτρα περιορισμού και καταστολής, με αφορμή την "πανδημία COVID-19" και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της δυστοπικής κοινωνίας που φέρνει ο πανικός του κορωνοϊού.
Περισσότερες πληροφορίες: https://mandataapoekso.blogspot.com/2...
Επισκεφτείτε το μπλογκ Μαντάτα: https://mandataapoekso.blogspot.com/
τη σελίδα "Μαντάτα" στο facebook: https://www.facebook.com/mandata.apoekso
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