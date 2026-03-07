© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THIS SONG EXPLAINS HOW IT IS THAT WE COULD BE ASPECTS OF GOD PROJECTED INTO THIS REALITY. THE SECRET IS DISCLOSED IN SOME OF THE MANUSCRIPTS I HAVE SCRIBED. IN ESSENCE, THE FATHER CREATOR PROJECTS AN ASPECT OF HIS SOUL, AS A LIGHT PARTICLE OF A UNIQUE CONFIGURATION, SENT INTO DIFFERENT REALITIES TO INHABIT PHYSICAL VESSELS TO USE TO MOTIVATE AROUND AND EXPERIENCE A REALITY WITH THE VESSEL'S SENSORY SYSTEMS. THERE IS A RIVER OF PROJECTED SOULS EMMANATING FROM THE HEART OF GOD BOTH COMING IN AT BIRTH AND GOING OUT AT THE DEMISE OF THE VESSEL. ANCIENT SHAMEN CALL IT THE RIVER OF SOULS AND OTHERS REFER TO IT AS A SOUL TETHER. EACH PARTICULAR SOUL ESSENCE PROJECTION OF THE FATHER HAS SPECIFIC CHARACTERISTICS THAT PLAYS ITS PART IN THE FATHER'S PORTRAYAL STORYLINE IN DIFFERENT REALITIES. SOME SOUL ESSENCE PROJECTIONS OF THE FATHER ARE OF HIS CHRISTED NATURE AND THUS ARE SENT TO INHABIT HUMANOID ANGEL VESSELS. HIS ANGEL CREATIONS ARE SOMETIMES MESSENGER ANGEL TYPES. HERMES THOTH IS A MESSENGER ANGEL AND HAS DIRECT CONTACT WITH THE FATHER CREATOR WHO INSTRUCTS THE MESSENGER ANGEL TO GIVE NEEDED INFORMATION TO DESCENDED AND GRADUATING ANGELS DURING ASCENSION SEASONS LIKE NOW ON EARTH. EACH SOUL PROJECTION IS ALWAYS CONNECTED TO THE FATHER VIA THE SILVER SOUL TETHER THAT ENTERS THE CROWN CHAKRA AND RESIDES AT THE HEART CHAKRA. THAT'S WHY AND HOW GOD IS REPRESENTED AS YOUR HEART LOVE BECAUSE YOU ARE A FILAMENT SOUL PROJECTION OF THE FATHER WITH A CHRISTED DISPOSITION. THERE ARE SEVERAL SONGS DEPICTING THIS TRUISM. FOR EXAMPLE, THE SONG 'GOD THE HEART' EXPLAINS THIS AND WHY JESUS IS PORTRAYED AS GOD RESIDING AT THE HEART CHAKRA.
'WE ARE GOD'S SOUL PROJECTIONS'
LATIN LOUNGE-TRACK 11
WE ARE GOD'S ENERGY
ANGELS SENT TO TURN THIS ORB OF HATE TO LOVE
WE COME FROM EVERYWHERE
GOD SENDS US AS HIS LOVE
TO HEAL LOVE'S HEART BROKEN
AT THE MESS HIS NASTY SIDE HAS MADE
OUR LOVE CAN HEAL ALL BROKEN HEARTS
IN THE MIDST OF HIS STORY
JUST AS THE DEVIL WAS ABOUT TO SUCCEED
IN TAKING THE SOULS OF MANY WITH HIM TO HELL
GOD SENDS HIS ANGELS TO SHINE THE LIGHT OF TRUTH
THEN HIS PLAY ENDS IN ECSTASY !!!!
INSTRUMENTS
YES, I'M SENT HERE TO TELL YOU
THE DEVIL'S MADE A MESS OF THIS GARDEN
WITH THE WEEDS OF THE DEVIL GROWING EVERYWHERE
CONTAMINATING THE AIR AND THE WATER
AND OUR HEARTS AND OUR SOULS.....WOE!
WE HAVE LET THE DEVIL IN THE DOOR
TO PUSH HIM OUT....GOD PLEASE
SEND DOWN YOUR ANGELS TO HELP !!!
INSTRUMENTS
YOU'D BEST BELIEVE IN GOD AS 'ALL THAT IS'
YOU ARE BUT A SOUL PROJECTION
WE ARE BUT GOD'S SOUL PROJECTIONS
WE ARE GOD'S SOUL PROJECTIONS !!!