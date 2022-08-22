Мифы о вакцинах. Миф 2 - Мракобесие вакциноскептиков.

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Принято считать,
что противники поголовной
вакцинации - это люди
малограмотные и
тёмные, отвергающие науку и прогресс. Тех же, кто горячо выступает за повальный
охват прививками - обычно считают образованными и современными людьми,
отвергающими "страхи и предрассудки мракобесов".
Давайте присмотримся внимательнее и окунёмся в историю возникновения вакцин, чтобы лучше понять происходящее в современном мире.
Источник - статья в ЖЖ: https://antiscientism.livejournal.com/29406.html
Озвучка и видеомонтаж: Мастерская АзъЕсмь https://vk.com/a3esm
Звуковая дорожка - из бесплатной медиатеки https://AUDIONAUTIX.COM