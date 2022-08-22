Мифы о вакцинах. Миф 2 - Мракобесие вакциноскептиков.

⁣Принято считать, что противники поголовной вакцинации - это люди малограмотные и тёмные, отвергающие науку и прогресс. Тех же, кто горячо выступает за повальный охват прививками - обычно считают образованными и современными людьми, отвергающими "страхи и предрассудки мракобесов".

Давайте присмотримся внимательнее и окунёмся в историю возникновения вакцин, чтобы лучше понять происходящее в современном мире.



Источник - статья в ЖЖ: https://antiscientism.livejournal.com/29406.html

Озвучка и видеомонтаж: Мастерская АзъЕсмь https://vk.com/a3esm

Звуковая дорожка - из бесплатной медиатеки ⁣https://AUDIONAUTIX.COM



