!!!!! ВСЁ НАЧНЕТСЯ 1 АВГУСТА 2023 ГОДА | ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ

КОНСПИРОЛОГ 47 тыс. подписчиков. 10 397 просмотров 12 июл. 2023 г.

"Почти во всех странах вводится или осуществляется подготовка к внедрению так наз. «цифровой валюты центрального банка» CBDC (Central Bank Digital Currency). Что это означает, почему это напрямую связано с приблизившейся угрозой принудительной чипизации, и КТО Единственно Защищает от такого ужасающего зла порабощения человеческих душ? Подготавливает весь Мир к Грядущему ПреобРАжению, Наступлению Предсказанной Эры Света?

Прежде всего, необходимо выяснить, что представляет собой эта «цифровая валюта», в чём её отличие от прежних наличных и безналичных (электронных) денег? А также что означает для человека вхождение и пребывание в «системе CBDC»?

Можно описать наиболее вероятные сценарии того, как эта «цифровая валюта» будет вводиться, в чём будет состоять различие жизни землян до и после навязывания этой коварной финансовой ловушки. И что окажется завершающей фазой внедрения CBDC (после первоначального этапа, когда роль «цифрового кошелька» будут играть только смартфоны)? Почему эта «система CBDC» в финальной фазе её внедрения является массовым чипированием большинства землян и, в итоге, попыткой принудительного клеймения всех остальных, ещё не помеченных? ..." (ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ, статья «Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya ).

Всё дано для Защиты от этого зла, цифрового порабощения, принудительной чипизации! ТОЛЬКО БОЛЬШИНСТВО МОГУТ ПРОЙТИ МИМО СПАСИТЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ. И найдут для себя для этого "убедительный" предлог... Так что все предупреждены. Скоро будет переход в другую Эпоху, Светлую эру. И поэтому должно произойти деления землян, это время разделения добра и зла, созданы условия чтобы все сами выбрали.

Да Будет Свет!

Все у кого будет светлая аура, будут Защищены!

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj

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