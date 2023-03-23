Quiero saber de ti - GuitarraVallenata Acompañante - Los Inquietos

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En esta ocasión analizaremos los acordes para acompañar el tema "Quiero saber de ti" de Wilfran Castillo e interpretada por Los Inquietos (Nelson Velasquez y Emerson Rodriguez Plata).
📜 La transcripción de punteo en formato PDF se encuentra en la página oficial.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Puntera
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364
☑ Tecnicas para puntear:
☑ GuitarraVallenata Experimental
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d
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🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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