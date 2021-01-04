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04.01.2021. Новости. Питаются нами как батарейками (Выпуск № 183 часть II (1)).
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4316 views • December 31, 2020
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:24 Пситеррор. Признание пси-оператора. Чипирование, биороботы, психотронный оператор. ПСИОП ПРИЗНАНИЕ. https://www.youtube.com/watch?v=jUN8EFduoGA&;feature=youtu.be.
16:30 Жития святых, чтимых Православной Церковью Часть 1 Аудиокнига. https://www.youtube.com/watch?v=uk4qcjySTh0.
Сегодня мы увидим интервью псиоператора, который утверждает, что причинение боли и зла другим людям доставляет наибольшее удовольствие, так же что сущности, которые этим управляют питаются нами как батарейками. Для сравнения послушаем жития преподобного Иакова Железноборовского, священномученика Антипы и святых мучеников Хрисамфа и Дарии.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:24 Пситеррор. Признание пси-оператора. Чипирование, биороботы, психотронный оператор. ПСИОП ПРИЗНАНИЕ. https://www.youtube.com/watch?v=jUN8EFduoGA&;feature=youtu.be.
16:30 Жития святых, чтимых Православной Церковью Часть 1 Аудиокнига. https://www.youtube.com/watch?v=uk4qcjySTh0.
Сегодня мы увидим интервью псиоператора, который утверждает, что причинение боли и зла другим людям доставляет наибольшее удовольствие, так же что сущности, которые этим управляют питаются нами как батарейками. Для сравнения послушаем жития преподобного Иакова Железноборовского, священномученика Антипы и святых мучеников Хрисамфа и Дарии.
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