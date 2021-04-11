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** SENILE KING BIDEN: NO AMENDMENT IN THE CONSITITUION IS ABSOLUTE” ** - Jeanine/ Tucker – 10/Apr/2021
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230 views • April 11, 2021
** According to Joe Biden, nothing he recommends IMPINGES on your 2nd Amendment Rights.
** Joe Biden: “No Amendment in the Constitution is Absolute.”
** BIDEN ADMIN’S INITIAL GUN CONTROL PROPOSALS
• Stopping the proliferation of ‘Ghost Guns’
• Making Firearms with stabilizing braces subject to the National Firearms Act, which would require registering them with the federal government
• Encouraging ‘Red Flag’ Laws
• Investing in “community violence interventions”
• Creating an annual DOJ report on firearms trafficking
** LEFT ATTEMPTS TO LIMIT SECOND AMENDMENT RIGHTS
** BIDEN LAYS OUT HIS DISHONES GUN CONTROL AGENDA
** JUST ANOTHER POLITICAL CRACKDOWN
** GUN CONTROL IS ENTIRELY FRAUDULENT & DISHONEST
** BIDEN TAKES EXECUTIVE ACTION ON STABILZIING BRACES
** MOST GUN MURDERS ARE COMMITTED WITH HANDGUNS NOT RIFLES
** BIDEN WANTS TO BAN “ASSAULT WEAPONS”
** BIDEN UNVEILS HIS PICK FOR THE ‘AFT”
** BIDEN IS PROUD OF NUT JOB DAVID CHIPMAN
** NEW ATF HEAD MAKES FALSE CLAIM ABOUT WACO SIEGE
** NUT JOB CHIPMAN HAS MADE SOME RADICAL CLAIMS
** CHIPMAN: ARREST THOSE WHO FAIL BACKGROUND CHECKS
** CHIPMAN HAS PURPOSELY LOCKED HIS TWITTER ACCOUNT
** NUT JOB CHIPMAN MOCKS PEOPLE FOR BUYING GUNS
** DEM LEADER ARE MAKING GUN VIOLENCE POSSIBLE
** LIGHTFOOT: FOCUS ON “MILITARY-GRADE WEAPONS’
** MOST ILLINOIS CRIMES COMMITTED WITH GUNS BOUGHT IN STATE
** LEADERS ARE TRYING TO CONTROL YOU WITH GUN GRAB
** BIDEN ANNOUNCES EXECUTIVE ACTIONS ON GUN CONTROL
** BIDEN’S ACTIONS ON GUN CONTROL ARE JUST ANOTHER POLITICAL CRACKDOWN
** BIDEN PICK FOR GUN CONTROL ENFORCEEMENT IS NUT JOB CONSPIRACY THEORIST DAVID CHIPMAN
** NUT JOB CHIPMAN WANTS PEOPLE WHO FAIL BACKGROUND CHECKS TO BE ARRESTED ON THE SPOT
** Joe Biden: “No Amendment in the Constitution is Absolute.”
** BIDEN ADMIN’S INITIAL GUN CONTROL PROPOSALS
• Stopping the proliferation of ‘Ghost Guns’
• Making Firearms with stabilizing braces subject to the National Firearms Act, which would require registering them with the federal government
• Encouraging ‘Red Flag’ Laws
• Investing in “community violence interventions”
• Creating an annual DOJ report on firearms trafficking
** LEFT ATTEMPTS TO LIMIT SECOND AMENDMENT RIGHTS
** BIDEN LAYS OUT HIS DISHONES GUN CONTROL AGENDA
** JUST ANOTHER POLITICAL CRACKDOWN
** GUN CONTROL IS ENTIRELY FRAUDULENT & DISHONEST
** BIDEN TAKES EXECUTIVE ACTION ON STABILZIING BRACES
** MOST GUN MURDERS ARE COMMITTED WITH HANDGUNS NOT RIFLES
** BIDEN WANTS TO BAN “ASSAULT WEAPONS”
** BIDEN UNVEILS HIS PICK FOR THE ‘AFT”
** BIDEN IS PROUD OF NUT JOB DAVID CHIPMAN
** NEW ATF HEAD MAKES FALSE CLAIM ABOUT WACO SIEGE
** NUT JOB CHIPMAN HAS MADE SOME RADICAL CLAIMS
** CHIPMAN: ARREST THOSE WHO FAIL BACKGROUND CHECKS
** CHIPMAN HAS PURPOSELY LOCKED HIS TWITTER ACCOUNT
** NUT JOB CHIPMAN MOCKS PEOPLE FOR BUYING GUNS
** DEM LEADER ARE MAKING GUN VIOLENCE POSSIBLE
** LIGHTFOOT: FOCUS ON “MILITARY-GRADE WEAPONS’
** MOST ILLINOIS CRIMES COMMITTED WITH GUNS BOUGHT IN STATE
** LEADERS ARE TRYING TO CONTROL YOU WITH GUN GRAB
** BIDEN ANNOUNCES EXECUTIVE ACTIONS ON GUN CONTROL
** BIDEN’S ACTIONS ON GUN CONTROL ARE JUST ANOTHER POLITICAL CRACKDOWN
** BIDEN PICK FOR GUN CONTROL ENFORCEEMENT IS NUT JOB CONSPIRACY THEORIST DAVID CHIPMAN
** NUT JOB CHIPMAN WANTS PEOPLE WHO FAIL BACKGROUND CHECKS TO BE ARRESTED ON THE SPOT
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