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Ο ΦΑΝΤΟΜΑΣ ΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
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1193 views • April 25, 2021
Κι ενώ ο καιρός περνούσε κι εμείς ακούγαμε συνέχεια για μια πανδημία και πανδημία δε βλέπαμε, για νεκρούς του σουπερ ιού μας λέγανε κι εμείς μόνο τους ίδιους νεκρούς με θετικό τεστ βλέπαμε, για κρούσματα μας λέγανε κι εμείς τα βλέπαμε μόνο όταν κάνανε τεστ πλέον φτάσαμε στο σημείο που ο κόσμος το’χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι καθώς επανειλλημένως τους έχει ζητηθεί να μας δείξουν τον ιό κι αυτοί περι άλλων τυρβάζουν. Άραγε τότε τι ψάχνουν με τα τεστ;
Στην Αμερική πάντως 7 εργαστήρια πανεπιστημίων που εξέτασαν 1500 υποτιθέμενα θετικά δείγματα παρότι τελικά δεν βρήκαν κανένα “νέο κορονοϊό” κατάφεραν να εντοπίσουν σε αυτά, πάντως, γρίπη! Ας ελπίσουμε να χρησιμοποιήσει αυτά τα ευρήματα και ο ΠΟΥ που μάθαμε πως την αναζητούσε τελευταία ως εξαφανισμένη… Βέβαια να ελέγξουν πιο πριν μην τυχόν έχουν βουτηχτεί σε pepsi max, μανγκο τσάτνεϊ ή γάλα που μάθαμε πως κι αυτά μπορεί να είναι κρούσματα. Όχι ότι κάτι τέτοιο επηρεάζει την αξιοπιστία τους στα μάτια του κούλι για να τα αναγνωρίσει ως το δεύτερο μεγάλο μας όπλο που θα μας βγάλει νικητές έστω και Πύρρειους. Αφού φυσικά για την ώρα παραμείνουμε ασφαλείς.
Γιατί ποιό άλλο θα μπορούσε να είναι το πρώτο μας όπλο από εκείνο που μετά τη μεταλλαξιογόνα δράση του θα πρέπει να φοράμε δυο φίμωτρα παντου μαζί με κάθε μέτρο προφύλαξης που παίρνεις και χωρίς να έχεις μπολιαστεί επειδή ο ιός μην ξεχνάμε πως παραμένει να καιροφυλακτεί δρώντας κεραυνοβόλα. Αλλά αυτές τις άγιες μέρες θα έλεγα πως εμείς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για τη δική μας περισυλλογή και διδασκόμενοι άμεσα από τις ημέρες των παθών να πάρουμε κίνητρο και γνώση να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας πάθη και να βγούμε καλύτεροι μέσα από αυτά.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
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Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/o-phantomas-ios-tis-pandimias-ton-eidikon
Shot Day The Simpsons https://youtu.be/V_bfE5dxXJQ
Αποκαλύψεις ΣΟΚ από Ιατροδικαστή: "Όταν κάνω νεκροψίες, δεν βρίσκω..."
https://youtu.be/UNlg7Y6ItP8
Συνέντευξη του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Pfizer κ. Αλβέρτου Μπουρλά στη Χρύσα Αβράμη 11/14/20 https://soundcloud.com/cosmos-fm-new-york/pfizer_ceo_albertbourla_chrysaavrami
Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη https://youtu.be/yD1eRT4Wos4
Η διευθύντρια του πρακτορείου φαρμάκων της Δανίας έπεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου https://www.facebook.com/100029093082590/videos/579787313001033/
COVID Shots to “Decimate World Population,” Warns Dr. Bhakdi
https://thenewamerican.com/covid-shots-to-decimate-world-population-warns-dr-bhakdi/
Αίτηση Γνωστοποίηση Δήλωση για Εργαζόμενους https://angelokarageorgos.gr/Files/20210422_085620.pdf
Operation freedom: How the Greeks have launched an extraordinary mission to jab EVERY adult on 60 islands – so they can welcome Britons from May 17. And here's where to visit… https://www.dailymail.co.uk/travel/escape/article-9457357/The-Greeks-launched-mission-jab-adult-60-islands-heres-visit.html
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ WJC R.S. LAUDER ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ https://kis.gr/index.php?option=com_content&;view=article&id=3135:-wjc-rs-lauder-200-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
Πολλοί συμπολίτες μας αρνούνται να εμβολιαστούν - Τραγικά τα ποσοστά στις ηλικιακές ομάδες 60+ https://www.thepressroom.gr/ellada/polloi-sympolites-mas-arnoyntai-na-emboliastoyn-tragika-ta-pososta-stis-ilikiakes-omades-60
«Ασυλία» για πολιτικά στελέχη και λοιμωξιολόγους με τροπολογία της τελευταίας στιγμής https://www.efsyn.gr/politiki/antipoliteysi/291219_asylia-gia-politika-stelehi-kai-loimoxiologoys-me-tropologia-tis
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 24526/2021 - ΦΕΚ 1583/Β/19-4-2021
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-dia-gp-oik-24526-2021.html
Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στην Κύπρο!!! ΣΕ ΌΛΟΥΣ!!! https://www.facebook.com/1633340881/videos/10223626732129707/
Κύπρος: Μόνο με εμβόλιο ή αρνητικό τεστ σε καφέ και εστιατόρια
https://www.euro2day.gr/news/world/article/2075990/kypros-mono-me-emvolio-h-arnhtiko-test-se-kafe-kai.html
ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ🔴 ΜΟΛΙΣ ΜΑΣ ΤΟ ΈΣΤΕΙΛΑΝ. ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ BULLYING. https://www.facebook.com/awakencypriots/photos/a.109038917484383/288046692916937
Αληθές βίντεο Κοινοποίημενο από τον ίδιο τον γιατρό (Κύπρος) https://fb.watch/54Cjt6k1Qm/
Στην Αμερική πάντως 7 εργαστήρια πανεπιστημίων που εξέτασαν 1500 υποτιθέμενα θετικά δείγματα παρότι τελικά δεν βρήκαν κανένα “νέο κορονοϊό” κατάφεραν να εντοπίσουν σε αυτά, πάντως, γρίπη! Ας ελπίσουμε να χρησιμοποιήσει αυτά τα ευρήματα και ο ΠΟΥ που μάθαμε πως την αναζητούσε τελευταία ως εξαφανισμένη… Βέβαια να ελέγξουν πιο πριν μην τυχόν έχουν βουτηχτεί σε pepsi max, μανγκο τσάτνεϊ ή γάλα που μάθαμε πως κι αυτά μπορεί να είναι κρούσματα. Όχι ότι κάτι τέτοιο επηρεάζει την αξιοπιστία τους στα μάτια του κούλι για να τα αναγνωρίσει ως το δεύτερο μεγάλο μας όπλο που θα μας βγάλει νικητές έστω και Πύρρειους. Αφού φυσικά για την ώρα παραμείνουμε ασφαλείς.
Γιατί ποιό άλλο θα μπορούσε να είναι το πρώτο μας όπλο από εκείνο που μετά τη μεταλλαξιογόνα δράση του θα πρέπει να φοράμε δυο φίμωτρα παντου μαζί με κάθε μέτρο προφύλαξης που παίρνεις και χωρίς να έχεις μπολιαστεί επειδή ο ιός μην ξεχνάμε πως παραμένει να καιροφυλακτεί δρώντας κεραυνοβόλα. Αλλά αυτές τις άγιες μέρες θα έλεγα πως εμείς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για τη δική μας περισυλλογή και διδασκόμενοι άμεσα από τις ημέρες των παθών να πάρουμε κίνητρο και γνώση να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας πάθη και να βγούμε καλύτεροι μέσα από αυτά.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/o-phantomas-ios-tis-pandimias-ton-eidikon
Shot Day The Simpsons https://youtu.be/V_bfE5dxXJQ
Αποκαλύψεις ΣΟΚ από Ιατροδικαστή: "Όταν κάνω νεκροψίες, δεν βρίσκω..."
https://youtu.be/UNlg7Y6ItP8
Συνέντευξη του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Pfizer κ. Αλβέρτου Μπουρλά στη Χρύσα Αβράμη 11/14/20 https://soundcloud.com/cosmos-fm-new-york/pfizer_ceo_albertbourla_chrysaavrami
Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη https://youtu.be/yD1eRT4Wos4
Η διευθύντρια του πρακτορείου φαρμάκων της Δανίας έπεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου https://www.facebook.com/100029093082590/videos/579787313001033/
COVID Shots to “Decimate World Population,” Warns Dr. Bhakdi
https://thenewamerican.com/covid-shots-to-decimate-world-population-warns-dr-bhakdi/
Αίτηση Γνωστοποίηση Δήλωση για Εργαζόμενους https://angelokarageorgos.gr/Files/20210422_085620.pdf
Operation freedom: How the Greeks have launched an extraordinary mission to jab EVERY adult on 60 islands – so they can welcome Britons from May 17. And here's where to visit… https://www.dailymail.co.uk/travel/escape/article-9457357/The-Greeks-launched-mission-jab-adult-60-islands-heres-visit.html
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ WJC R.S. LAUDER ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ https://kis.gr/index.php?option=com_content&;view=article&id=3135:-wjc-rs-lauder-200-&catid=49:2009-05-11-09-28-23
Πολλοί συμπολίτες μας αρνούνται να εμβολιαστούν - Τραγικά τα ποσοστά στις ηλικιακές ομάδες 60+ https://www.thepressroom.gr/ellada/polloi-sympolites-mas-arnoyntai-na-emboliastoyn-tragika-ta-pososta-stis-ilikiakes-omades-60
«Ασυλία» για πολιτικά στελέχη και λοιμωξιολόγους με τροπολογία της τελευταίας στιγμής https://www.efsyn.gr/politiki/antipoliteysi/291219_asylia-gia-politika-stelehi-kai-loimoxiologoys-me-tropologia-tis
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 24526/2021 - ΦΕΚ 1583/Β/19-4-2021
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-dia-gp-oik-24526-2021.html
Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στην Κύπρο!!! ΣΕ ΌΛΟΥΣ!!! https://www.facebook.com/1633340881/videos/10223626732129707/
Κύπρος: Μόνο με εμβόλιο ή αρνητικό τεστ σε καφέ και εστιατόρια
https://www.euro2day.gr/news/world/article/2075990/kypros-mono-me-emvolio-h-arnhtiko-test-se-kafe-kai.html
ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ🔴 ΜΟΛΙΣ ΜΑΣ ΤΟ ΈΣΤΕΙΛΑΝ. ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ BULLYING. https://www.facebook.com/awakencypriots/photos/a.109038917484383/288046692916937
Αληθές βίντεο Κοινοποίημενο από τον ίδιο τον γιατρό (Κύπρος) https://fb.watch/54Cjt6k1Qm/
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