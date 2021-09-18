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Powrót do Jedwabnego (2021) - Film Wojciecha Sumlińskiego
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21 views • September 18, 2021
Dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński, przy współpracy z polską dziennikarką, mieszkającą od lat w kanadyjskim Toronto – Violettą Kardynał, majorem ABW Tomaszem Budzyńskim oraz specjalistką w dziedzinie stosunków polsko – żydowskich, dr Ewą Kurek odkłamują prawdę na temat bezprzykładnej nagonki na nasz kraj w wydaniu “Przedsiębiorstwa Holocaust”.
Filmem tym pokazują jej źródła, cele oraz mechanizmy kłamstw, dla których fundamentem stała się zbrodnia w Jedwabnem. Film “Powrót do Jedwabnego” to pozbawiona szacunku dla fałszywie tworzonych etykietek odpowiedź na trudne pytania opatrzone dotąd klauzulą najwyższej tajności !
Version with English subtitles: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/0ff8280c-0c21-48da-8771-2fbb5f606470
Filmem tym pokazują jej źródła, cele oraz mechanizmy kłamstw, dla których fundamentem stała się zbrodnia w Jedwabnem. Film “Powrót do Jedwabnego” to pozbawiona szacunku dla fałszywie tworzonych etykietek odpowiedź na trudne pytania opatrzone dotąd klauzulą najwyższej tajności !
Version with English subtitles: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/0ff8280c-0c21-48da-8771-2fbb5f606470
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