Neue Energie und Wohlbefinden durch Chi-Aktivierung: High Energy Schuheinlagen

Norbert Heuser stellt hier ein ganz besonderes Hi Energy-Produkt vor.

Über unsere Füße sind wir mit der Erde verbunden. Wir "erden" uns, das gleicht Spannungen aus. Denn die Erde, als Teil des Kosmos, ist voller unendlicher Energie, sie ist von einem Netz elektrischer Ströme durchzogen und hat ihre eigenen Schwingungen, die mit unseren harmonieren, denn wir sind "Erdenkinder". Wir erhalten Energie über unsere Füße von der Erde. Wenn Sie einmal morgens über eine noch taufeuchte Wiese barfuß laufen, werden Sie das bemerken. Der Stresspegel flaut ab, der Blutdruck wird stabilisiert, der Kreislauf angeregt, man spürt ein Anheben der eigenen Energie und bessere Laune.

Leider haben wir uns sehr von der Erde abgekoppelt. Unsere Schuhe trennen uns vom Energiefeld der Erde. Meist haben wir auch noch statt natürlicher Ledersohlen Plastik- oder Gummisohlen, die uns völlig von den Frequenzen und Schwingungen der Erde isolieren. Wer kann es sich leisten, barfuß herumzulaufen. Doch wie können wir uns wieder mit dieser Energie verbinden?

Darüber hat sich Norbert Heuser Gedanken gemacht. Seine Hi Energy Technology gab ihm die Möglichkeiten an die Hand, das, was über unsere Fußsohlen als Energie aus der Erde kommt, mit dünnen High-Tech-Schuheinlagen zu simulieren. Sie verstärken und aktivieren das "Chi", das chinesische Wort für den natürlichen Energiefluss, das entlang der Meridiane durch den Körper fließt so, als ob man auf der Erde läuft und deren feine, elektrische Ströme durch die Fußsohlen aufnimmt und die Akupunkturpunkte aktiviert.

Sportler, die seine Einlegesohlen benutzten bemerkten, dass die Füße nicht so schnell müde wurden und sie mehr Energiehatten. Ältere Menschen bemerken, dass sie mehr Gangsicherheit und einen ausbalancierteren Stand gewannen.

Wer Norbert Heusers Webinare und Interviews zu Themen sehen will, die auf Youtube nicht gezeigt werden, der kann dies auf Norberts Bitchute-Kanal tun:

https://www.bitchute.com/channel/ipc-norbert-heuser/

Wer mehr wissen will, kann Norbert Heuser selbst kontaktieren:

Kontakt:

Norbert Heuser

https://verbesseredeinleben.info

Tel.: 03591 – 531 7440