Prof. Dr Mila Alečković - "Happy Tv OVO NIJE SMELA DA OBJAVI, ALI Tv Podrum SME!"

Ovaj intervju je zabranio YouTube, zato se video objavio i na Facebook-u. Dolazi i na ostale platforme. Neka svatko viruje što želi, ali NE SMI BITI CENZURE!



Intervju vodi jedan prekrasan dečko imena Dimitrije Saratlić. Bog ga živio :*



INTERVJU - Prof. dr Mila je osoba koju više nije potrebno predstavljati, jer je većini južnoslavenskih naroda a i šire poznata kao veliki borac za pravdu, istinu, povratnike iz dijaspore i sve nas kao ljude. Govori protiv globalističkog terora i jedna je od predstavnika suverenističkog pokreta u svetu.



U intervjuu će te imati mogućosti čuti o zločinačkoj operaciji pod nazivom "Covid-19" i 'pandemiji PCR testova', cjepivima, o planu globalista da nam unište moral, o političkim strujama usled smjenjivanja Donalda Trump-a kao predsjednika SAD, ali i detalje zbog koje je Happy Tv zabranila emitiranje emisije "Teorija Zavere", u kojoj je Prof. Mila gostovala. Tiču se afere "Epštajn", otete diece s naših prostora i ljudi povezanih sa tim koji su u bliskim vrhu vlasti.



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