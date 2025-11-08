Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας - Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, [Μάθημα 4°]

Τίτλος Μαθήματος: " Ἀπό τήν Ὀρθοδοξία στήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ μεγάλη ἀνατροπή τοῦ 20οῦ αἰ." (Δ') " Ἡ ἀντισυνοδική καί ἀντικανονική ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου τό 1924. Γιατί ἀποσύρθηκε τό θέμα στήν ψευδο-σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου". Τήν Τετάρτη, 22 Ὀκτωβρίου 2025 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὥρες 19:00 - 20:30, στό πλαίσιο τοῦ "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας" ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης παρέδωσε τό Δ΄ μάθημα τῆς σειρᾶς " Ἀπό τήν Ὀρθοδοξία στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ μεγάλη ἀνατροπή τοῦ 20οῦ αἰ. (Δ')". Ὁ ὁμιλητής παρουσίασε τήν μονομερῆ καί πραξικοπηματική ἀντικατάσταση τοῦ ἐπί 1600 χρόνια ἰσχύοντος Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου μέ τό παπικό Γρηγοριανό, ἀρχικῶς ἀπό δύο μόνον Τοπικές Ἐκκλησίες, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέ συνέπεια τό μεγάλο σχίσμα καί τήν διαίρεση μεταξύ Παλαιοημερολογιτῶν καί Νεοημερολογιτῶν. Πρωταγωνιστές τοῦ σχίσματος ὁ Μασόνος πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, οἱ ὁποῖοι δέχθηκαν πολλές ἐπικρίσεις καί ἀντιδράσεις ἀπό ὅσους ἀπέρριψαν τήν ἀλλαγή, ἀπό τήν πλειονότητα τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί πλῆθος πιστῶν. Τό φλέγον αὐτό θέμα, πού διαιρεῖ μέχρι σήμερα τήν Ὀρθοδοξία, τό ὁποῖο ἦταν καί εἶναι ἡ βασική αἰτία γιά τήν σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου, τό ἀπέσυρε ἡ ψευδο-σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου, γιά τούς λόγους πού ἐξηγεῖ ὁ π. Θεόδωρος.