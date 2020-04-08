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Bill Gatesin historia - Ei ihan sama versio kuin se meille "koulussa opetettu"
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224 views • April 08, 2020
Bill Gates:
-WHO:n toiseksi suurin rahoittaja
-Sijoittanut kymmeniä miljardeja rokotteisiin (omistaa lukuisia "rokotelaboratorioita")
-Äidin isoisä oli Seattlen Fedin johtaja
-Teki tietokoneviruksen ensimmäisten joukossa
-Erosi muutama tunti sen jälkeen kun Trump sanoi "Tiedämme mistä Covid-virus tuli"
-WHO:n toiseksi suurin rahoittaja
-Sijoittanut kymmeniä miljardeja rokotteisiin (omistaa lukuisia "rokotelaboratorioita")
-Äidin isoisä oli Seattlen Fedin johtaja
-Teki tietokoneviruksen ensimmäisten joukossa
-Erosi muutama tunti sen jälkeen kun Trump sanoi "Tiedämme mistä Covid-virus tuli"
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