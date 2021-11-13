" ΚΛΕΙΝΩ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΟΒΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ..." 💥 ΧΡΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ...

Ομιλία του Ρώσου φυσικού Mixail Kavaltsouk

“Αυτό που συμβαίνει, με αποκορύφωμα τα όσα ζούμε τώρα και θα ζήσουμε στο μέλλον, μιας και το έδαφος στρώθηκε από τον εχθρό αργά, σταθερά και υπομονετικά καθιστώντας τους ανθρώπους εξαρτημένους, αποχαυνωμένους και εγκεφαλικά νεκρούς, είναι ένας ανελέητος πόλεμος υποταγής των επιζώντων…”

_ _ Αυτό που δεν έχει συνειδητοποιήσει ο περισσότερος κόσμος είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει εδώ και πολλές δεκαετίες...

Και αυτό που συμβαίνει, με αποκορύφωμα τα όσα ζούμε τώρα και θα ζήσουμε στο μέλλον, μιας και το έδαφος στρώθηκε από τον εχθρό αργά, σταθερά και υπομονετικά καθιστώντας τους ανθρώπους εξαρτημένους, αποχαυνωμένους και εγκεφαλικά νεκρούς, είναι ένας ανελέητος πόλεμος υποταγής των επιζώντων... οι αδύναμοι εξοντώνονται μιας και είναι άχρηστοι και δαπανηροί.

Ζούμε τον πιο αιματηρό πόλεμο στην ιστορία της ανθρωπότητας και πολλοί πιστεύουν ότι "ελευθερία" είναι η έξοδος για καφέ με εισιτήριο ένα υγειονομικό πιστοποιητικό φρονημάτων... ενώ στην πραγματικότητα είναι το εισιτήριο για τον άλλο κόσμο...

Όσοι πάλι, έστω και αργά, έχουν συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα αυτού του πολέμου, είναι γελοίο να πιστεύει κανείς πως θα ενδιαφέρονταν για μια βόλτα στα μαγαζιά, για την πρόσβαση στην εστίαση για ταξιδάκια διακοπών ή θα δελεάζονταν από προσβλητικές δωροδοκίες ...

Ας καταλάβουν λοιπόν ότι τα ποσοστά που θέλουν να φτάσουν, δεν θα τα φτάσουν ποτέ εξακολουθώντας να επιβάλλουν σαδιστικά φ@σιστικά μέτρα που προσβάλλουν την κοινή λογική.

Όσο για τους "προνομιούχους", ας χαίρονται γελοιωδώς για τον συνάνθρωπο που χάνει τη δουλειά του και του απαγορεύουν τα αυτονόητα. Υπάρχει άραγε κανείς που θα τον άγγιζε η χλεύη των ήδη υποταγμένων και εξευτελισμένων την ώρα που πολεμάει για την ελευθερία των παιδιών του;;;

Και φυσικά, αυτό που δεν έχουν συλλάβει στο αδίστακτο, γεμάτο μίσος για τους ανθρώπους, σατανικó μυαλό τους οι "σωτήρες" είναι ότι σε κάθε πόλεμο, ο αληθινός στρατιώτης είναι έτοιμος να δώσει τη ζωή του για να μπορούν να έχουν ζωή τα παιδιά του και η γενιές που θα ακολουθήσουν...

Ας πάρουν όσα μέτρα θέλουν λοιπόν τα ανθρωπόμορφα ερπετά...όσα περισσότερα, τόση περισσότερη αντίσταση... τόση περισσότερη αξιοπρέπεια