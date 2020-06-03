KINA-το 5G ως υποδομή επιτήρησης.!!!!!!!!!!!!

Η κινεζική κυβέρνηση εξέδωσε το 5 G ως υποδομή επιτήρησης για να εντοπίσει και να κατατάξει όλους τους πολίτες χρησιμοποιώντας την Α.Ι.



Αυτό το σύστημα επιτήρησης έχει επεκταθεί δραματικά το 2020 καθώς σχεδιάζεται ένα παρόμοιο σύστημα "έξυπνης πόλης" για τους Αμερικανούς πολίτες.



Οι μαθητές στην Κίνα αναγκάζονται να φορούν κορδέλες που καταγράφουν τα ηλεκτρικά τους σήματα εγκεφάλου ενώ ο μεγαλύτερος κατασκευαστής smartphone της Κίνας εργάζεται πάνω σε έναν A.I. που μπορεί να διαβάσει ανθρώπινες σκέψεις και