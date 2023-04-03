Compasiune umană și lumină divină pentru sufletele martirizate în timpul cutremurului din 06 februarie 2023, SIRIA - TURCIA

MARȘUL SOLIDARIZĂRII 13.02.2023Noi, membrii Mișcării pentru Pace, profund impresionați de tragedia generată de cutremurele de proporții declanșate pe 6.02.2023 în Republica Turcia și Siria ne exprimăm sentimentele de compasiune, solidaritate și sincere condoleanțe populației îndoliate si vom depune flori în semn de solidaritate cu populația trecută prin greaua încercare.

