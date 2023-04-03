Compasiune umană și lumină divină pentru sufletele martirizate în timpul cutremurului din 06 februarie 2023, SIRIA - TURCIA

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MARȘUL SOLIDARIZĂRII 13.02.2023Noi, membrii Mișcării pentru Pace, profund impresionați de
tragedia generată de cutremurele de proporții declanșate pe 6.02.2023 în
Republica Turcia și Siria ne exprimăm sentimentele de compasiune, solidaritate
și sincere condoleanțe populației îndoliate si vom depune flori în semn de
solidaritate cu populația trecută prin greaua încercare.