Ποιός λύκος νικάει?? ....

Όπως λέει ο κώδικας ηθικής των Ινδιάνων: «Οι κακές σκέψεις προκαλούν ασθένεια του μυαλού, του σώματος και του πνεύματος. Εξάσκησε τη θετικότητα»

Μία παλιά ινδιάνικη ιστορία για την εσωτερική μάχη που μας φέρνει σε σύγκρουση πολλές φορές με τον ίδιο μας τον εαυτό! Παλεύουμε ανάμεσα στο καλό και στο κακό, το δύσκολο αυτό δίπολο που μπορεί να χαρακτηρίσει την ζωή μας, την πορεία της, την εξέλιξή μας, ακόμα όμως να μας επηρεάσει ψυχικά και σωματικά. Γιατί ναι, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, η ψυχή και το σώμα μας είναι ένα. Πονάει η ψυχή μας, υποφέρει και το σώμα, νοσεί το σώμα, πονάει και η ψυχή…

Αλήθεια, έχεις αναρωτηθεί ποιον λύκο ταΐζεις εσύ μέσα σου; Ποιον θρέφεις και μεγαλώνεις; Τι τροφή του δίνεις; Έχεις αναλογιστεί τι κερδίζεις και τι χάνεις μέσα από αυτό το «τάισμα»;



_ Ένα βράδυ ένας γέρος ινδιάνος της φυλής Τσερόκι, μίλησε στον εγγονό του για τη μάχη που γίνεται στην ψυχή των ανθρώπων.



– «Γιε μου, η μάχη γίνεται ανάμεσα σε δυο λύκους που έχουμε μέσα μας όλοι.

Ο ένας είναι το Κακό: Είναι ο θυμός, η ζήλια, η θλίψη, η απογοήτευση, η απληστία, η αλαζονεία, η κατωτερότητα, η αυτολύπηση, η ενοχή, η προσβολή, τα ψέματα, η ματαιοδοξία, η υπεροψία και το Εγώ.

Ο άλλος είναι το Καλό : Είναι η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, η ελπίδα, η ηρεμία, η ταπεινοφροσύνη, η ευγένεια, η φιλανθρωπία, η συμπόνοια, η γενναιοδωρία, η αλήθεια, η ευσπλαχνία και η πίστη στο Θεό»



Ο εγγονός σκέφτηκε για ένα λεπτό και μετά ρώτησε τον παππού του:



-«Ποιος λύκος νικάει;»



Ο γέρος Ινδιάνος Τσερόκι απάντησε απλά:



-«Αυτός που ταΐζεις!»